https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/takie-obstoyatelstva-o-pomoschi-maloobespechennym-semyam-v-podgotovke-detey-k-shkole-1051961673.html

Такие обстоятельства: о помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе

Такие обстоятельства: о помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе

Sputnik Абхазия

Скоро 1 сентября – праздник знаний, но для многих семей подготовка ребенка в школу связана с финансовыми трудностями. Существуют ли пособия для помощи... 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T14:45+0300

2024-08-12T14:45+0300

2024-08-12T16:31+0300

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Такие обстоятельства: о помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе

Скоро 1 сентября – праздник знаний, но для многих семей подготовка ребенка в школу связана с финансовыми трудностями. Существуют ли пособия для помощи малообеспеченным семьям по сбору детей в школу, как их получить и на какие суммы можно рассчитывать, в эфире радио Sputnik рассказали заместитель начальника службы социальной поддержки детей и семей Алина Базба, замминистра просвещения Ада Кварчелия и сотрудник фонда "Киараз" Кристина Лакоя.Средства на реализацию двух социальных проектов ежегодно закладываются в бюджет Минпросвещения Абхазии, речь идет о приобретении школьной формы и недостающих учебников, сказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.По ее словам, на полном государственном обеспечении находятся четыре лицея-интерната, где обучаются около 800 детей. За счет бюджетных средств им, в том числе приобретается школьная форма.Заместитель начальника службы социальной поддержки детей и семей Алина Базба отметила, что потребности социально уязвимых семей зачастую заключаются не только в школьной форме. В связи с этим приходиться расставлять приоритеты, обращая внимание на финансовое положение каждой отдельно взятой семьи и точечно оказывать им помощь.В подобных случаях средства также выделяются из резервного фонда президента и Кабинета министров, из районных бюджетов.Для решения многих проблем, в том числе по подготовке к новому учебному году подключаются благотворительные фонды Абхазии. Среди них фонд "Киараз", который уже восьмой год подряд организовывает акцию "Счастливое 1 сентября".Как рассказала сотрудник фонда "Киараз" Кристина Лакоя, акция была запущена 1 августа, но сборы пока слабые.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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