https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/vzaimnyy-interes-eksperty-o-vzaimodeystvii-abkhazii-yuzhnoy-osetii-rossii-i-gruzii-1051959656.html

Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии

Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии

Sputnik Абхазия

Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария... 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T12:27+0300

2024-08-12T12:27+0300

2024-08-12T12:27+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

абхазия

россия

грузия

женевские дискуссии

признание

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0c/1051959492_0:0:320:181_1920x0_80_0_0_bd932d65371ccd09b8164ec260d50613.jpg

Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии

Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.О перспективах взаимодействия Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии и возможности признания независимости республик в эфире радио Sputnik рассуждали директор ЦСИ Вячеслав Чирикба и российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев.Заявление Москвы – это еще одно подтверждение того, что Россия в полной мере заинтересована в том, чтоб между Абхазией, Южной Осетией и Грузией был заключен очень важный документ о неприменении силы, сказал Чирикба в эфире радио. Он также отметил, что Грузия далека от признания независимости Абхазии и Южной Осетии."Это не невозможно теоретически, но практически мы далеки от этого. Нужно работать с грузинской стороной, в частности на Женевских дискуссиях, убеждать, что Грузии будет выгоднее признать Абхазию и Южную Осетию, установить с нами дружеские отношения, торговать, общаться во всем регионе Южного Кавказа вместе с Россией и другими государствами. Они от этого только выигрывают", — сказал он.Чирикба добавил, что российская сторона часто призывает Грузию и западных партнеров признать, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

абхазия

россия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, грузия, женевские дискуссии, признание, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио