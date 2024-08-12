https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/vzaimnyy-interes-eksperty-o-vzaimodeystvii-abkhazii-yuzhnoy-osetii-rossii-i-gruzii-1051959656.html
Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии
Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии
Sputnik Абхазия
Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария... 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T12:27+0300
2024-08-12T12:27+0300
2024-08-12T12:27+0300
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Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: эксперты о взаимодействии Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии
Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.О перспективах взаимодействия Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии и возможности признания независимости республик в эфире радио Sputnik рассуждали директор ЦСИ Вячеслав Чирикба и российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев.Заявление Москвы – это еще одно подтверждение того, что Россия в полной мере заинтересована в том, чтоб между Абхазией, Южной Осетией и Грузией был заключен очень важный документ о неприменении силы, сказал Чирикба в эфире радио. Он также отметил, что Грузия далека от признания независимости Абхазии и Южной Осетии."Это не невозможно теоретически, но практически мы далеки от этого. Нужно работать с грузинской стороной, в частности на Женевских дискуссиях, убеждать, что Грузии будет выгоднее признать Абхазию и Южную Осетию, установить с нами дружеские отношения, торговать, общаться во всем регионе Южного Кавказа вместе с Россией и другими государствами. Они от этого только выигрывают", — сказал он.Чирикба добавил, что российская сторона часто призывает Грузию и западных партнеров признать, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, грузия, женевские дискуссии, признание, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, грузия, женевские дискуссии, признание, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
О перспективах взаимодействия Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии и возможности признания независимости республик в эфире радио Sputnik рассуждали директор ЦСИ Вячеслав Чирикба и российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев.
Заявление Москвы – это еще одно подтверждение того, что Россия в полной мере заинтересована в том, чтоб между Абхазией, Южной Осетией и Грузией был заключен очень важный документ о неприменении силы, сказал Чирикба в эфире радио. Он также отметил, что Грузия далека от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Это не невозможно теоретически, но практически мы далеки от этого. Нужно работать с грузинской стороной, в частности на Женевских дискуссиях, убеждать, что Грузии будет выгоднее признать Абхазию и Южную Осетию, установить с нами дружеские отношения, торговать, общаться во всем регионе Южного Кавказа вместе с Россией и другими государствами. Они от этого только выигрывают", — сказал он.
Чирикба добавил, что российская сторона часто призывает Грузию и западных партнеров признать, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.