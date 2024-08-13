https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/detyam-i-vzroslym-pomosch-patsientam-s-chelyustno-litsevymi-narusheniyami-obsudili-v-sputnik-1051973152.html

Детям и взрослым: помощь пациентам с челюстно-лицевыми нарушениями обсудили в Sputnik

Детям и взрослым: помощь пациентам с челюстно-лицевыми нарушениями обсудили в Sputnik

Sputnik Абхазия

Видеомост "Сухум-Москва", посвященный совместному проекту помощи детям и взрослым из Абхазии с челюстно-лицевыми нарушениями, прошел в пресс-центре Sputnik 13... 13.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-13T19:33+0300

2024-08-13T19:33+0300

2024-08-13T19:33+0300

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Абхазский культурно-благотворительный фонд "Ашана" и российский медицинский фонд "Операция Улыбка" подписали соглашение о сотрудничестве в мае 2024 года. Согласно документу российские врачи будут бесплатно обследовать, консультировать и проводить операции детям и взрослым из Абхазии с челюстно-лицевыми нарушениями.Все желающие получить медицинскую помощь могут обратиться в "Ашана", который свяжет их с врачами. На первом этапе будет отобрано пять пациентов.В рамках программы в Абхазии также пройдут мастер-классы и консультации российских врачей для родителей, чьи дети страдают от челюстно-лицевых нарушений. Предварительно, приезд специалистов фонда "Операция Улыбка" в республику запланирован на конец октября.Пациентов из Абхазии врачи фонда "Операция Улыбка" ждут в Астрахани с 10 по 17 ноября. В этом году они по акции смогут принять только детей. У взрослых такая возможность появится уже в следующем году.

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