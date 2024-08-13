https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/ekzekov-ya-boyus-chto-nashi-deti-budut-govorit-moy-narod-byl-1051969379.html
Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить "мой народ был"
Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить "мой народ был"
Sputnik Абхазия
13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T14:10+0300
2024-08-13T14:10+0300
2024-08-13T16:21+0300
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Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить «мой народ был»
Sputnik Абхазия
Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить «мой народ был»
Предприниматель-меценат, глава Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков 13 августа отмечает свой юбилей. В свой день рождения он дал интервью радио Sputnik Абхазия и рассказал о своей работе, о жизни и деятельности в рамках Всемирного абхазо-абазинского конгресса."Я очень дорожу каждым днем, потому что каждый день – это комплекс работ с очень интересными людьми, который несет что-то полезное. Особо дороги поздравления от детей, семьи и мамы, и друзей. Все идут от души, и это чувствуется", – отметил юбиляр.Он поделился мыслями о сохранении культуры и традиций своего народа."Созидательный путь – это как строить общий дом для нашей большой семьи, народа абаза. Наши предки несли нам тысячелетиями и сохранили уникальную культуру. Большая задача, чтобы каждый представитель нашего этноса осознавал свою историю, понимал культуру свою. Нам не хватает абсолютной искренности, любви и внимания к друг другу. Для меня очень важно, в каком обществе будут жить наши дети. Любой мужчина должен двигаться вперед, достигать определенного успеха. Если один день похож на следующий, то ты остановился", – сказал Экзеков.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, народы, аудио
Предприниматель-меценат, глава Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков 13 августа отмечает свой юбилей. В свой день рождения он дал интервью радио Sputnik Абхазия и рассказал о своей работе, о жизни и деятельности в рамках Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
"Я очень дорожу каждым днем, потому что каждый день – это комплекс работ с очень интересными людьми, который несет что-то полезное. Особо дороги поздравления от детей, семьи и мамы, и друзей. Все идут от души, и это чувствуется", – отметил юбиляр.
Он поделился мыслями о сохранении культуры и традиций своего народа.
"Созидательный путь – это как строить общий дом для нашей большой семьи, народа абаза. Наши предки несли нам тысячелетиями и сохранили уникальную культуру. Большая задача, чтобы каждый представитель нашего этноса осознавал свою историю, понимал культуру свою. Нам не хватает абсолютной искренности, любви и внимания к друг другу. Для меня очень важно, в каком обществе будут жить наши дети. Любой мужчина должен двигаться вперед, достигать определенного успеха. Если один день похож на следующий, то ты остановился", – сказал Экзеков.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.