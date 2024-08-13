https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/ekzekov-ya-boyus-chto-nashi-deti-budut-govorit-moy-narod-byl-1051969379.html

Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить "мой народ был"

Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить "мой народ был"

Sputnik Абхазия

13.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-13T14:10+0300

2024-08-13T14:10+0300

2024-08-13T16:21+0300

радио

подкасты

народы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0d/1051969215_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e017fc33a0d43672ab8708d374ed714d.jpg

Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить «мой народ был» Sputnik Абхазия Экзеков: я боюсь, что наши дети будут говорить «мой народ был»

Предприниматель-меценат, глава Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков 13 августа отмечает свой юбилей. В свой день рождения он дал интервью радио Sputnik Абхазия и рассказал о своей работе, о жизни и деятельности в рамках Всемирного абхазо-абазинского конгресса."Я очень дорожу каждым днем, потому что каждый день – это комплекс работ с очень интересными людьми, который несет что-то полезное. Особо дороги поздравления от детей, семьи и мамы, и друзей. Все идут от души, и это чувствуется", – отметил юбиляр.Он поделился мыслями о сохранении культуры и традиций своего народа."Созидательный путь – это как строить общий дом для нашей большой семьи, народа абаза. Наши предки несли нам тысячелетиями и сохранили уникальную культуру. Большая задача, чтобы каждый представитель нашего этноса осознавал свою историю, понимал культуру свою. Нам не хватает абсолютной искренности, любви и внимания к друг другу. Для меня очень важно, в каком обществе будут жить наши дети. Любой мужчина должен двигаться вперед, достигать определенного успеха. Если один день похож на следующий, то ты остановился", – сказал Экзеков.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, народы, аудио