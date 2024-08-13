Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/partiya-gumanitarnogo-gruza-dlya-zhiteley-dnr-i-lnr-otpravlena-iz-abkhazii-1051969732.html
Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии
Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T12:00+0300
2024-08-13T13:56+0300
в абхазии
мчс абхазии
абхазия
днр
лнр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0d/1051969566_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_a6a320b7e9290cf251fa9fc4ed970bfb.jpg
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС. Гуманитарку сопровождает министр ЧС, спецпредставитель президента по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния. Абхазия отправляет гуманитарные грузы для жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0d/1051969566_107:0:744:478_1920x0_80_0_0_78642cbc206b97ec22d488db594f8065.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мчс абхазии, абхазия, днр, лнр
мчс абхазии, абхазия, днр, лнр

Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии

12:00 13.08.2024 (обновлено: 13:56 13.08.2024)
© Foto / МЧС АбхазииПартия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии
Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2024
© Foto / МЧС Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС.
Груз состоит из продуктов и бутилированной воды. Их предоставил один из абхазских соотечественников, который предпочел остаться неназванным.
Гуманитарку сопровождает министр ЧС, спецпредставитель президента по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния.
Абхазия отправляет гуманитарные грузы для жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0