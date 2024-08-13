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Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии
Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T12:00+0300
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС. Гуманитарку сопровождает министр ЧС, спецпредставитель президента по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния. Абхазия отправляет гуманитарные грузы для жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.
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Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии
12:00 13.08.2024 (обновлено: 13:56 13.08.2024)
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС.
Груз состоит из продуктов и бутилированной воды. Их предоставил один из абхазских соотечественников, который предпочел остаться неназванным.
Гуманитарку сопровождает министр ЧС, спецпредставитель президента по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния.
Абхазия отправляет гуманитарные грузы для жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.