https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/partiya-gumanitarnogo-gruza-dlya-zhiteley-dnr-i-lnr-otpravlena-iz-abkhazii-1051969732.html

Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии

Партия гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправлена из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Партия гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена из Абхазии, сообщили Sputnik в МЧС. Гуманитарку сопровождает министр ЧС, спецпредставитель президента по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния. Абхазия отправляет гуманитарные грузы для жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.

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