https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/shamba-abkhaziya-okazhet-gumanitarnuyu-pomosch-kurskoy-oblasti-1051973790.html

Шамба: Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области

Шамба: Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области, заявил на заседании штаба помощи Донбассу глава МИД Сергей Шамба. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

курская область

россия

сергей шамба

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области, заявил на заседании штаба помощи Донбассу глава МИД Сергей Шамба. Глава Сухума также обращался к руководству области с этим предложением. 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем противника. Судьба порядка двух тысяч человек неизвестна. В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. Более 120 тысяч жителей выехали из приграничных районов.

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абхазия, курская область, россия, сергей шамба