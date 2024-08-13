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Шамба: Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области
Шамба: Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области, заявил на заседании штаба помощи Донбассу глава МИД Сергей Шамба. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T16:00+0300
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2024-08-13T18:50+0300
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сергей шамба
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области, заявил на заседании штаба помощи Донбассу глава МИД Сергей Шамба. Глава Сухума также обращался к руководству области с этим предложением. 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем противника. Судьба порядка двух тысяч человек неизвестна. В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. Более 120 тысяч жителей выехали из приграничных районов.
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абхазия, курская область, россия, сергей шамба
Шамба: Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области
16:00 13.08.2024 (обновлено: 18:50 13.08.2024)
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазия окажет гуманитарную помощь Курской области, заявил на заседании штаба помощи Донбассу глава МИД Сергей Шамба.
По словам Шамба, планируется организовать приезд жителей Курской области в республику.
Глава Сухума также обращался к руководству области с этим предложением.
28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем противника. Судьба порядка двух тысяч человек неизвестна. В
результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. Более 120 тысяч жителей выехали из приграничных районов.