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Штаб помощи Донбассу в Абхазии подвел итоги работы за первое полугодие 2024 года
Штаб помощи Донбассу в Абхазии подвел итоги работы за первое полугодие 2024 года
Sputnik Абхазия
С конца 2023 года по август 2024-го штаб помощи Донбассу провел более 50 мероприятий, оказал помощь 518 семьям и отдельным гражданам. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T18:30+0300
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Штаб помощи Донбассу в Абхазии провел круглый стол в Сухуме во вторник 13 августа. На встрече рассказали о деятельности Союза ветеранов и волонтеров "Доброволец" и дали оценку международной ситуации вокруг России и Абхазии.С конца 2023 года по август 2024-го штабом проведено более 50 мероприятий, оказана помощь 518 семьям и отдельным гражданам. Передано в зону СВО 837 блоков сигарет, медикаменты, перевязочный материал, маскировочные сети и так далее.Руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко отметил, что более сотни человек из Абхазии систематически помогают Донбассу через их организацию.Один из добровольцев организации, член Общественной палаты Мизан Хапат сообщил, что ситуация на фронте меняется с каждым днем, и сегодня есть необходимость еще больше сплотить граждан Абхазии для помощи Донбассу.Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отметил, что жители и руководство страны озабочены ситуацией на Донбассе и в приграничных с Украиной регионах.По его словам, в том числе планируется организовать приезд жителей Курской области в республику. С этим предложением, добавил Шамба, к руководству области также обратился глава Сухума.Вадим Мироненко добавил, что штаб помощи Донбассу в Абхазии прекратит работу только тогда, когда в новых регионах настанет мир.В завершении участникам заседания вручили удостоверения членов организации "Доброволец" и орденские знаки "Доброволец-волонтер". На встрече также презентовали флаг организации.
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Штаб помощи Донбассу в Абхазии подвел итоги работы за первое полугодие 2024 года
18:30 13.08.2024 (обновлено: 19:15 13.08.2024)
С конца 2023 года по август 2024-го штаб помощи Донбассу провел более 50 мероприятий, оказал помощь 518 семьям и отдельным гражданам.
СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Штаб помощи Донбассу в Абхазии провел круглый стол в Сухуме во вторник 13 августа.
На встрече рассказали о деятельности Союза ветеранов и волонтеров "Доброволец" и дали оценку международной ситуации вокруг России и Абхазии.
С конца 2023 года по август 2024-го штабом проведено более 50 мероприятий, оказана помощь 518 семьям и отдельным гражданам. Передано в зону СВО 837 блоков сигарет, медикаменты, перевязочный материал, маскировочные сети и так далее.
Руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко отметил, что более сотни человек из Абхазии систематически помогают Донбассу через их организацию.
Один из добровольцев организации, член Общественной палаты Мизан Хапат сообщил, что ситуация на фронте меняется с каждым днем, и сегодня есть необходимость еще больше сплотить граждан Абхазии для помощи Донбассу.
"Время идет, враг с каждым днем все больше и больше объединяется. Враг, который противостоит нам, он хитрый и коварный. Я говорю нам, потому что сегодня война не только против России, но и против нас. Без России в этом регионе не будет мира. Сегодня весь Запад воюет против России. Мы видим, что сегодня происходит (в Курской области - прим.), и мы должны еще больше объединиться", – заявил Хапат.
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отметил, что жители и руководство страны озабочены ситуацией на Донбассе и в приграничных с Украиной регионах.
По его словам, в том числе планируется организовать приезд жителей Курской области в республику.
С этим предложением, добавил Шамба, к руководству области также обратился глава Сухума.
Вадим Мироненко добавил, что штаб помощи Донбассу в Абхазии прекратит работу только тогда, когда в новых регионах настанет мир.
В завершении участникам заседания вручили удостоверения членов организации "Доброволец" и орденские знаки "Доброволец-волонтер". На встрече также презентовали флаг организации.