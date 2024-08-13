СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии

"Мы столкнулись на практике с тем, что к нам обращаются, пусть даже не так часто, средства массовой информации с запросом о выписке из реестра о конкретном юридическом лице. Требование законного и подзаконного акта в данном случае связано с необходимостью взыскания платы. Пусть она и небольшая — 200 рублей за выписку из госреестра. Для того, чтобы упростить журналистам доступ к информации этот момент необходимо было нивелировать", — добавил Барциц.