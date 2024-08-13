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СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии
СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T21:20+0300
2024-08-13T21:20+0300
2024-08-13T21:20+0300
в абхазии
министерство юстиции абхазии
абхазия
сми
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии. Согласно законодательству, получение выписки стоит 200 рублей. Раньше бесплатно доступ по запросу к данным реестра имели только: Как объяснил Sputnik министр юстиции Анри Барциц, ведомство инициировало внесение соответствующих поправок, а Кабмин их поддержал. В Госреестре хранится информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в Абхазии, об участниках, директорах и месте регистрации предприятий.
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министерство юстиции абхазии, абхазия, сми
министерство юстиции абхазии, абхазия, сми
СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. СМИ смогут бесплатно получать выписки из государственного реестра юрлиц Абхазии.
Согласно законодательству, получение выписки стоит 200 рублей. Раньше бесплатно доступ по запросу к данным реестра имели только:
правоохранительные структуры,
органы местного самоуправления,
Как объяснил Sputnik министр юстиции Анри Барциц, ведомство инициировало внесение соответствующих поправок, а Кабмин их поддержал.
"Мы столкнулись на практике с тем, что к нам обращаются, пусть даже не так часто, средства массовой информации с запросом о выписке из реестра о конкретном юридическом лице. Требование законного и подзаконного акта в данном случае связано с необходимостью взыскания платы. Пусть она и небольшая — 200 рублей за выписку из госреестра. Для того, чтобы упростить журналистам доступ к информации этот момент необходимо было нивелировать", — добавил Барциц.
В Госреестре хранится информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в Абхазии, об участниках, директорах и месте регистрации предприятий.