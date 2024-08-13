https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/starikov-zapad-pytaetsya-vernut-ukrainu-v-informatsionnuyu-mirovuyu-povestku-1051965917.html

Стариков: Запад пытается вернуть Украину в информационную мировую повестку

Стариков: Запад пытается вернуть Украину в информационную мировую повестку

Sputnik Абхазия

Запад пытаясь вернуть Украину в центр информационной повестки, руководя действиями ВСУ, полагает российский эксперт Николай Стариков. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

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Стариков: Запад пытается вернуть Украину в информационную мировую повестку Sputnik Абхазия Стариков: Запад пытается вернуть Украину в информационную мировую повестку

В действиях ВСУ под Курском больше информационных целей, чем целей военных, причем сам факт наступления противника не говорит ни о его силе, ни о его слабости, отметил в комментарии для радио Sputnik Беларусь политический эксперт, писатель Николай Стариков."В январе 1945 года гитлеровская Германия начинает неожиданное для союзников наступление в Арденнах, которое поставило англичан и американцев в серьезное положение. Но через четыре месяца Третий рейх перестал существовать. В марте того же года немцы начинают наступление на озере Балатон в Венгрии. При том, что у них еще были заряд и силы, через два месяца их государство перестало существовать. Поэтому наступление киевского режима – лишь один из ходов на данной "шахматной доске", – рассуждает эксперт.По словам Старикова, весьма странными шагами киевского режима являются нарушение беспилотниками воздушного пространства Беларуси и обстрел Запорожской атомной станции."Информационно-провокационная деятельность Киева выходит на следующий уровень на многих участках. Налицо намерение Запада вернуть Украину в информационную мировую повестку, планируется все это в одном месте и является частью одного целого", – полагает собеседник Sputnik.

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