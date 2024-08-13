https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-kvekveskiri-o-kiberbezopasnosti-detey-v-internete--1051963790.html

Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете

Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете

Sputnik Абхазия

1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку... 13.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-13T16:56+0300

2024-08-13T16:56+0300

2024-08-13T16:56+0300

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детский омбудсмен

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Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете

1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку. Подросток вступил через мессенджер в одну из экстремистских групп, которая пропагандирует массовые убийства школьников и учителей в образовательных учреждениях. Школьника задержали в марте этого года.Угрозу для детей в связи с вовлечением их в опасные для здоровья и жизни виртуальные игры в эфире радио Sputnik обсудили детский омбудсмен Мактина Джинджолия и представитель Минпросвещения, психолог Лейла Квеквескири.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, школьники, кибербезопасность, детский омбудсмен, аудио