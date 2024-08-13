https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-kvekveskiri-o-kiberbezopasnosti-detey-v-internete--1051963790.html
Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете
Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете
Sputnik Абхазия
1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку... 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T16:56+0300
2024-08-13T16:56+0300
2024-08-13T16:56+0300
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детский омбудсмен
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Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете
1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку. Подросток вступил через мессенджер в одну из экстремистских групп, которая пропагандирует массовые убийства школьников и учителей в образовательных учреждениях. Школьника задержали в марте этого года.Угрозу для детей в связи с вовлечением их в опасные для здоровья и жизни виртуальные игры в эфире радио Sputnik обсудили детский омбудсмен Мактина Джинджолия и представитель Минпросвещения, психолог Лейла Квеквескири.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, школьники, кибербезопасность, детский омбудсмен, аудио
подкасты, такие обстоятельства, школьники, кибербезопасность, детский омбудсмен, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия и Квеквескири о кибербезопасности детей в интернете
1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку. Подросток вступил через мессенджер в одну из экстремистских групп, которая пропагандирует массовые убийства школьников и учителей в образовательных учреждениях. Школьника задержали в марте этого года.
Угрозу для детей в связи с вовлечением их в опасные для здоровья и жизни виртуальные игры в эфире радио Sputnik обсудили детский омбудсмен Мактина Джинджолия и представитель Минпросвещения, психолог Лейла Квеквескири.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.