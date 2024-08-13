https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/vystavka-olgi-zelinskoy-proshla-v-sukhume-1051976976.html

Выставка Ольги Зелинской прошла в Сухуме

Выставка Ольги Зелинской прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Однодневная выставка "Созерцание" художницы Ольги Зелинской открылась в фойе Абхазского драмтеатра во вторник, 13 августа. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Однодневная выставка "Созерцание" художницы Ольги Зелинской открылась в фойе Абхазского драмтеатра во вторник, 13 августа. На выставке было представлено 11 работ, написанных с 2012 года. По словам Зелинской, провести выставку в Абхазии она мечтала на протяжении последних 10 лет. Ольга Зелинская – живописец и дизайнер из Сухума. Она участница множества коллективных московских и зарубежных выставок. Это 31 персональная выставка художницы. В Абхазии свои работы Зелинская экспонирует уже второй раз.

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