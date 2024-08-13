Выставка Ольги Зелинской прошла в Сухуме
21:30 13.08.2024 (обновлено: 10:47 14.08.2024)
© SputnikВыставка Ольги Зелинской в Сухуме
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Однодневная выставка "Созерцание" художницы Ольги Зелинской открылась в фойе Абхазского драмтеатра во вторник, 13 августа.
На выставке было представлено 11 работ, написанных с 2012 года.
По словам Зелинской, провести выставку в Абхазии она мечтала на протяжении последних 10 лет.
"Я отобрала свои ключевые работы, чтобы показать, что мне удалось сделать. Кроме преподавателей в АГУ и Художественном училище, меня учили камни, море, горы и эвкалипты. Я хотела создать экспозицию из разных периодов своей жизни, чтобы показать свой рост", – пояснила Зелинская.
Ольга Зелинская – живописец и дизайнер из Сухума. Она участница множества коллективных московских и зарубежных выставок. Это 31 персональная выставка художницы. В Абхазии свои работы Зелинская экспонирует уже второй раз.