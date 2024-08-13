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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/vystavka-olgi-zelinskoy-proshla-v-sukhume-1051976976.html
Выставка Ольги Зелинской прошла в Сухуме
Выставка Ольги Зелинской прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Однодневная выставка "Созерцание" художницы Ольги Зелинской открылась в фойе Абхазского драмтеатра во вторник, 13 августа. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Однодневная выставка "Созерцание" художницы Ольги Зелинской открылась в фойе Абхазского драмтеатра во вторник, 13 августа. На выставке было представлено 11 работ, написанных с 2012 года. По словам Зелинской, провести выставку в Абхазии она мечтала на протяжении последних 10 лет. Ольга Зелинская – живописец и дизайнер из Сухума. Она участница множества коллективных московских и зарубежных выставок. Это 31 персональная выставка художницы. В Абхазии свои работы Зелинская экспонирует уже второй раз.
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культура, абхазия, сухум
культура, абхазия, сухум

Выставка Ольги Зелинской прошла в Сухуме

21:30 13.08.2024 (обновлено: 10:47 14.08.2024)
© SputnikВыставка Ольги Зелинской в Сухуме
Выставка Ольги Зелинской в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2024
© Sputnik
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Однодневная выставка "Созерцание" художницы Ольги Зелинской открылась в фойе Абхазского драмтеатра во вторник, 13 августа.
На выставке было представлено 11 работ, написанных с 2012 года.
По словам Зелинской, провести выставку в Абхазии она мечтала на протяжении последних 10 лет.

"Я отобрала свои ключевые работы, чтобы показать, что мне удалось сделать. Кроме преподавателей в АГУ и Художественном училище, меня учили камни, море, горы и эвкалипты. Я хотела создать экспозицию из разных периодов своей жизни, чтобы показать свой рост", – пояснила Зелинская.

Ольга Зелинская – живописец и дизайнер из Сухума. Она участница множества коллективных московских и зарубежных выставок. Это 31 персональная выставка художницы. В Абхазии свои работы Зелинская экспонирует уже второй раз.
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