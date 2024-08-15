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Гуманитарный груз из Абхазии перенаправили в Курскую область

Гуманитарный груз из Абхазии перенаправили в Курскую область

Sputnik Абхазия

Груз состоит из продуктов и бутилированной воды, их предоставил один из абхазских соотечественников, который предпочел остаться неназванным. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T15:12+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Гуманитарный груз, отправленный на Донбасс 13 августа, перенаправили в Курскую область, в расположение "Пятнашки", сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, с которым обсудил вопросы гуманитарного сотрудничества. Затем он направился в ДНР, где посетил в госпитале абхазских добровольцев.

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