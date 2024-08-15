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Гуманитарный груз из Абхазии перенаправили в Курскую область
Гуманитарный груз из Абхазии перенаправили в Курскую область
Sputnik Абхазия
Груз состоит из продуктов и бутилированной воды, их предоставил один из абхазских соотечественников, который предпочел остаться неназванным. 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T15:12+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Гуманитарный груз, отправленный на Донбасс 13 августа, перенаправили в Курскую область, в расположение "Пятнашки", сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, с которым обсудил вопросы гуманитарного сотрудничества. Затем он направился в ДНР, где посетил в госпитале абхазских добровольцев.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Гуманитарный груз из Абхазии перенаправили в Курскую область
15:12 15.08.2024 (обновлено: 17:49 15.08.2024)
Груз состоит из продуктов и бутилированной воды, их предоставил один из абхазских соотечественников, который предпочел остаться неназванным.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Гуманитарный груз, отправленный на Донбасс 13 августа, перенаправили в Курскую область, в расположение "Пятнашки", сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Решение было принято в оперативном режиме, гуманитарка уже доставлена.
Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, с которым обсудил вопросы гуманитарного сотрудничества.
Затем он направился в ДНР, где посетил в госпитале абхазских добровольцев.