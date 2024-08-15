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Кофе по-восточному и абхазский кинжал: как француз Морис Торез посетил Дурипш

Кофе по-восточному и абхазский кинжал: как француз Морис Торез посетил Дурипш

Sputnik Абхазия

15 августа 1962 года генсек Коммунистической партии Франции Морис Торез посетил абхазское село Дурипш. Его визит продлился всего сутки, но он сохранился в виде... 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T09:00+0300

2024-08-15T09:00+0300

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О том, как французского коммуниста приняли в абхазском селе, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikМорис Торез посетил колхоз "Дурипш" вместе с первым секретарем абхазского Обкома компартии Грузии Михаилом Бгажба 15 августа 1962 года. В абхазском селе они встретились с председателем колхоза, депутатом Верховного Совета СССР Владимиром Лакоя.Об этом визите сохранилось мало информации. В прессе появилась только небольшая официальная новость и снимок. Из газетной заметки следует, что после экскурсии по колхозным полям и фермам колхозник Гицба пригласил Мориса Тореза к себе в дом.Как рассказала корреспонденту Sputnik член семьи Гицба Замира Кове-Гицба, когда стало известно о приезде высокопоставленного визитера, встал вопрос, в какой семье ему устроят гостеприимный прием.Сама Замира не была свидетелем тех событий. Историю о визите французского коммуниста она слышала от свекра Шоты Гицба и его сестер.Вкусный кофе и загадочный подарокТак в семье Гицба стали готовиться к приему Мориса Тореза. По словам Замиры, зарезали быка и индюшек. По другому и не могло быть – такого гостя, конечно, приняли бы на высшем уровне. Столы ломились от разных абхазских блюд. Но больше всего французу в Абхазии понравился кофе. Готовиться помогали соседи, односельчане."В тот вечер Торез остановился в нашей акуаске. Как рассказывали сестры моего свекра, они сами обслуживали гостя. Больше всего Торезу понравился кофе, он даже признался, что такой вкусный кофе он никогда не пил. А мой свекор даже пошутил: "Мы старались, готовили столько вкусных блюд, а ему простой кофе понравился", – вспоминает Замира.Сельчане даже устроили гостю концерт с народными песнями и танцами, которые француз высоко оценил.По итогам визита, как написали в газете "Советская Абхазия", французскому генсеку преподнесли некий подарок. Что увез Морис Торез из Абхазии, читателю так и не рассказали. По словам Замиры Кове-Гицба, почему-то из этого решили сделать тайну.Морис Торез, как рассказывал Шота Гицба членам своей семьи, высоко оценил радушный прием."Он полюбил Абхазию. А для нашей семьи это было целое событие. Мой свекор говорил, что для нас было большой честью, что такой известный человек, коммунист с большой буквы согласился погостить в нашем доме", – добавила Замира Кове-Гицба.Морис Торез был не первым именитым просоветским иностранцем, приехавшим в Абхазию. В ноябре 1928 года в республике побывал французский писатель-коммунист Анри Барбюс, в мае 1931-го – немецкий революционный поэт Иоганнес Бехер, в июне 1955-го — премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. В 1957 году на абхазских курортах отдыхали два всемирно известных писателя — Пабло Неруда и Джеймс Олдридж, а в 1959 году — президент Вьетнама Хо Ши Мин и первый секретарь социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт.Сам Морис Торез в молодости работал шахтером, в 19 лет вступил в Социалистическую партию Франции, потом – в Компартию. Его неоднократно арестовывали, в 1939 году Компартия во Франции была запрещена, а сам Торез лишен гражданства.Во время второй мировой войны бежал в СССР, на родине был заочно приговорен к смертной казни за дезертирство. После освобождения Франции в 1944 году де Голль его помиловал, и Торез вернулся домой.В 1946-1947 годах был вице-премьером правительства Четвертой республики. До конца своих дней он возглавлял Компартию Франции, хотя с 1950 года, когда у Тореза начались проблемы со здоровьем, руководство это было лишь номинальным, формально партию возглавлял ее идеолог Жак Дюкло.Умер Морис Торез в 1964 году на борту теплохода "Литва" в Стамбуле по пути в Крым. Его тело доставили самолетом Аэрофлота на родину. Похоронили Мориса Тореза на кладбище Пер-Лашез в Париже.

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