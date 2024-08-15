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Новые партнеры и стратегические цели: какие задачи стоят перед МИД Абхазии
Новые партнеры и стратегические цели: какие задачи стоят перед МИД Абхазии
Sputnik Абхазия
Сергей Шамба в третий раз за свою политическую карьеру был назначен на пост министра иностранных дел Абхазии. В программе "Посредник" радио Sputnik он... 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T19:34+0300
2024-08-15T19:34+0300
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Шамба отметил, что стратегически важным направлением остается сотрудничество с Россией. При этом ведомство продолжает активно работать над выстраиванием отношений с другими странами, которые потенциально рассматривают признание независимости Абхазии. Кроме того, министр прокомментировал потепление отношений между Россией и Грузией. По его словам, это не может негативно отразиться на абхазо-российских отношениях. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, сергей шамба, мид абхазии, политика, видео
видео, мультимедиа, сергей шамба, мид абхазии, политика, видео
Новые партнеры и стратегические цели: какие задачи стоят перед МИД Абхазии
19:34 15.08.2024 (обновлено: 22:10 15.08.2024)
Сергей Шамба в третий раз за свою политическую карьеру был назначен на пост министра иностранных дел Абхазии. В программе "Посредник" радио Sputnik он рассказал, какие актуальные задачи стоят перед ведомством.
Шамба отметил, что стратегически важным направлением остается сотрудничество с Россией.
При этом ведомство продолжает активно работать над выстраиванием отношений с другими странами, которые потенциально рассматривают признание независимости Абхазии.
Кроме того, министр прокомментировал потепление отношений между Россией и Грузией. По его словам, это не может негативно отразиться на абхазо-российских отношениях.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.