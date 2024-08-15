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Новые партнеры и стратегические цели: какие задачи стоят перед МИД Абхазии

Новые партнеры и стратегические цели: какие задачи стоят перед МИД Абхазии

Sputnik Абхазия

Сергей Шамба в третий раз за свою политическую карьеру был назначен на пост министра иностранных дел Абхазии. В программе "Посредник" радио Sputnik он... 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T19:34+0300

2024-08-15T19:34+0300

2024-08-15T22:10+0300

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Шамба отметил, что стратегически важным направлением остается сотрудничество с Россией. При этом ведомство продолжает активно работать над выстраиванием отношений с другими странами, которые потенциально рассматривают признание независимости Абхазии. Кроме того, министр прокомментировал потепление отношений между Россией и Грузией. По его словам, это не может негативно отразиться на абхазо-российских отношениях. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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