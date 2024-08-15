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Памятные мероприятия ко Дню добровольца прошли в Гудауте
Памятные мероприятия ко Дню добровольца прошли в Гудауте
Sputnik Абхазия
День добровольца ежегодно отмечается в Абхазии 15 августа. В этот день в республику прибыли первые добровольцы из республик Северного Кавказа. 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T13:36+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Памятные мероприятия ко Дню добровольца прошли в Гудауте.Для участия в них в республику прибыли около 200 человек, бойцов, воевавших на стороне Абхазии в годы Отечественной войны 1992-1993 годов.Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику добровольцам. В ней приняли участие президент Аслан Бжания, члены Кабмина, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших бойцов, военные, представители общественности.Торжественная часть продолжилась в Доме культуры. Выступая перед собравшимися, глава государства подчеркнул важный вклад добровольцев в дело независимости республики. Аслан Бжания отметил, что на стороне Абхазии в боевых действиях принимали участие более двух тысяч человек — выходцев из республик Северного Кавказа и других регионов России, Южной Осетии, Приднестровья, стран, где живут представители абхазо-адыгской диаспоры. Кроме того, к памятной дате в Госмузее имени Сергея Дбар открылась выставка "Герои".Она состоит из 304 копий снимков из архивов Фаины Матуа, Гули Кичба, Эммы Ермоловой, Алины Ачба, Ляли Чамагуа, Явуза Квадзба. 108 фотографий представлены впервые. Среди них есть те, что были сделаны во время встреч Владислава Ардзинба с представителями диаспоры в Турции, с руководителями республик Северного Кавказа. Президент Аслан Бжания посетил выставку, а также осмотрел залы, посвященные Великой Отечественной войне и жертвам политических репрессий, которые были открыты в прошлом году. Мебель для них была закуплена из резервного фонда главы государства. Выставка продлится до конца августа.
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Памятные мероприятия ко Дню добровольца прошли в Гудауте
13:36 15.08.2024 (обновлено: 15:25 15.08.2024)
День добровольца ежегодно отмечается в Абхазии 15 августа. В этот день в республику прибыли первые добровольцы из республик Северного Кавказа.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Памятные мероприятия ко Дню добровольца прошли в Гудауте.
Для участия в них в республику прибыли около 200 человек, бойцов, воевавших на стороне Абхазии в годы Отечественной войны 1992-1993 годов.
Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику добровольцам. В ней приняли участие президент Аслан Бжания, члены Кабмина, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших бойцов, военные, представители общественности.
Торжественная часть продолжилась в Доме культуры. Выступая перед собравшимися, глава государства подчеркнул важный вклад добровольцев в дело независимости республики.
Аслан Бжания отметил, что на стороне Абхазии в боевых действиях принимали участие более двух тысяч человек — выходцев из республик Северного Кавказа и других регионов России, Южной Осетии, Приднестровья, стран, где живут представители абхазо-адыгской диаспоры.
"Мы никогда не забудем их подвиг. 51 доброволец удостоен высокого звания "Герой Абхазии", 247 – награждены орденом Леона, 623 – медалью "За отвагу". Эти цифры говорят о беспримерном мужестве и самоотверженности наших братьев", — подчеркнул он.
Кроме того, к памятной дате в Госмузее имени Сергея Дбар открылась выставка "Герои".
Она состоит из 304 копий снимков из архивов Фаины Матуа, Гули Кичба, Эммы Ермоловой, Алины Ачба, Ляли Чамагуа, Явуза Квадзба. 108 фотографий представлены впервые. Среди них есть те, что были сделаны во время встреч Владислава Ардзинба с представителями диаспоры в Турции, с руководителями республик Северного Кавказа.
Президент Аслан Бжания посетил выставку, а также осмотрел залы, посвященные Великой Отечественной войне и жертвам политических репрессий, которые были открыты в прошлом году. Мебель для них была закуплена из резервного фонда главы государства.
Выставка продлится до конца августа.