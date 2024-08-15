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Посредник: Шамба о задачах внешнеполитического ведомства Абхазии

Посредник: Шамба о задачах внешнеполитического ведомства Абхазии

Sputnik Абхазия

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в эфире радио Sputnik рассказал о планах и задачах ведомства, текущем положении дел, о том как усилить роль... 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T12:48+0300

2024-08-15T12:48+0300

2024-08-15T12:48+0300

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Посредник: Шамба о задачах внешнеполитического ведомства Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Шамба о задачах внешнеполитического ведомства Абхазии

6 августа указом президента Абхазии министром иностранных дел республики был назначен Сергей Шамба. Это уже третий раз, когда Сергей Шамба возглавил внешнеполитическое ведомство страны. О том, что дал этот опыт, каковы планы и задачи на новом посту, о текущем положении дел в ведомстве, как надо работать абхазским дипломатам, чтобы не допустить вооруженный конфликт, как поддерживать хорошие отношения между Абхазией и Россией, в этом стремительно меняющемся мире, который балансирует на грани большой войны, как быть Абхазии, министр рассказал в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия.Шамба отметил, что стратегически важным направлением остается сотрудничество с Россией, как основным партнером на международной арене. Он добавил, что ведомство продолжает активно работать над выстраиванием отношений с другими странами, которые потенциально рассматривают признание независимости Абхазии.Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал потепление отношений России с Грузией. По его словам, Абхазия считает положительным фактором любые потепления отношений между государствами, выступает против любой конфронтации и за стабильность.По мнению главы внешнеполитического ведомства, потепления отношений между странами не могут негативно отразиться на сотрудничестве России с Абхазией."Трудно представить, что такая великая держава, как Россия откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Ради чего это может произойти, я не могу представить... Грузия все равно находится в регионе, где Россия всегда будет иметь большое влияние", - считает он.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, мид абхазии, взаимодействие, россия, политика, отношения, подкасты, аудио