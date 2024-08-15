https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/shatko-otvet-na-provokatsiyu-vsu-v-kurske-dolzhen-byt-maksimalno-ubeditelnym-1051995850.html

Шатько: ответ на провокацию ВСУ в Курске должен быть максимально убедительным

Шатько: ответ на провокацию ВСУ в Курске должен быть максимально убедительным

Sputnik Абхазия

Разведке необходимо предугадывать действия, подобные тем, что происходят в Курской области, для этого нужен мониторинг и аналитика, уверен эксперт. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T11:50+0300

2024-08-15T11:50+0300

2024-08-15T11:50+0300

радио

в мире

россия

украина

столкновения

подкасты спецоперация россии в донбассе

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0f/1051996007_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0be9735c74cb7b4c47abed0821dab831.jpg

Шатько: ответ на провокацию ВСУ в Курской области должен быть максимально убедительным Sputnik Абхазия Шатько: ответ на провокацию ВСУ в Курской области должен быть максимально убедительным

Можно ли события в Курской области считать новым этапом украинского конфликта, что за этим может последовать и нужен ли специальный ответ на вторжение ВСУ и западных наемников на территорию Российской Федерации – своим мнением со Sputnik Беларусь поделился политический эксперт и общественный деятель Александр Шатько."Когда на тебя идет хорошо вооруженная и мотивированная военная группа, для которой наступательная авантюра – последний шанс заработать, ожидать лояльности к местному населению трудно. Но предугадывать такие вещи необходимо, это дело разведки, где нужен плотный анализ и мониторинг", –рассуждает эксперт.По мнению собеседника Sputnik, ответ на эту провокацию должен быть настолько убедительным, чтобы подобные вылазки не повторялись впредь, и россияне были бы спокойны и уверены в завтрашнем дне.С другой стороны, уничтожить боевиков, которые находятся вне укрепрайона, значительно проще, и этим сейчас активно занимаются прибывшие в Курскую область специальные подразделения."Сейчас очень важно продемонстрировать нечто серьезное, чтобы российская и белорусская общественность (да и зарубежная, часть которой считает, что Россия права, а другая часть по-прежнему остается русофобской), а также здравомыслящие украинцы, очень уставшие от военных действий, ощутили всю серьезность потенциала России", – уверен Шатько.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, россия, украина, столкновения, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио