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Скончался доктор исторических наук Олег Бгажба
Скончался доктор исторических наук Олег Бгажба
Sputnik Абхазия
Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года, он ушел из жизни в возрасте 83 лет. 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T22:50+0300
2024-08-15T22:50+0300
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Скончался доктор исторических наук, академик АНА, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Бгажба. Об этом сообщает Академия Наук Абхазии. Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года. Он внес большой вклад в изучение истории древней, античной и раннесредневековой Абхазии, был автором более 150 статей, 15 монографий, учебников для школ и вузов. Ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".По мнению коллег, одни из наиболее значимых достижений Бгажба был спектральный анализ и многолетнее изучение найденных при раскопках мечей из дамасской стали. Он сумел доказать, что абхазские воины не просто пользовались таким оружием, но и что сама сталь производилась в Абхазии.
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абхазия, новости, наука
Скончался доктор исторических наук Олег Бгажба
Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года, он ушел из жизни в возрасте 83 лет.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik.
Скончался доктор исторических наук, академик АНА, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Бгажба. Об этом сообщает
Академия Наук Абхазии.
Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года. Он внес большой вклад в изучение истории древней, античной и раннесредневековой Абхазии, был автором более 150 статей, 15 монографий, учебников для школ и вузов. Ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".
По мнению коллег, одни из наиболее значимых достижений Бгажба был спектральный анализ и многолетнее изучение найденных при раскопках мечей из дамасской стали. Он сумел доказать, что абхазские воины не просто пользовались таким оружием, но и что сама сталь производилась в Абхазии.