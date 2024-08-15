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Скончался доктор исторических наук Олег Бгажба

Скончался доктор исторических наук Олег Бгажба

Sputnik Абхазия

Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года, он ушел из жизни в возрасте 83 лет. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T22:50+0300

2024-08-15T22:50+0300

2024-08-15T22:50+0300

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Скончался доктор исторических наук, академик АНА, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Бгажба. Об этом сообщает Академия Наук Абхазии. Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года. Он внес большой вклад в изучение истории древней, античной и раннесредневековой Абхазии, был автором более 150 статей, 15 монографий, учебников для школ и вузов. Ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".По мнению коллег, одни из наиболее значимых достижений Бгажба был спектральный анализ и многолетнее изучение найденных при раскопках мечей из дамасской стали. Он сумел доказать, что абхазские воины не просто пользовались таким оружием, но и что сама сталь производилась в Абхазии.

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