https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/voyna-ot-pervogo-litsa-dobrovoltsy-kazharov-i-kardanov-o-reshenii-pomoch-abkhazii-1052005337.html

"Война от первого лица": добровольцы Кажаров и Карданов о решении помочь Абхазии

"Война от первого лица": добровольцы Кажаров и Карданов о решении помочь Абхазии

Sputnik Абхазия

В день добровольца в эфире радио Sputnik Абхазия ветераны Отечественной войны народа Абхазии добровольцы из Кабардино-Балкарии Хусейн Кажаров и Мухарби... 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T19:55+0300

2024-08-15T19:55+0300

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"Война от первого лица": добровольцы Кажаров и Карданов о решении помочь Абхазии Sputnik Абхазия "Война от первого лица": добровольцы Кажаров и Карданов о решении помочь Абхазии

В день добровольца в эфире радио Sputnik Абхазия ветераны Отечественной войны народа Абхазии добровольцы из Кабардино-Балкарии Хусейн Кажаров и Мухарби Карданов вспомнили о военном прошлом, о том, как они принимали решение приехать на помощь Абхазии, о том, что сподвигло их на этот поступок и как сегодня расценивают его.15 августа в Абхазии-День Добровольца. День тех, кто сражался за справедливость, за свободу и независимость Абхазии.Жители села Аргудан Хусейн Кажаров и Мухарби Карданов прибыли на помощь братскому народу в 1992 году. Карданов вспомнил, как его задели слова грузинского генерала Каркарашвили, который сказал о том, что готов положить 100 тысяч грузин, чтобы уничтожить всех абхазов и никто им не поможет. Ветеран Кажаров участвовал в сражениях на Восточном фронте, был ранен, принимал участие в освобождении столицы Абхазии, встретил победу на реке Ингур. По его словам, он ни разу не пожалел о своем решении приехать на помощь Абхазии.Полная версия беседы в аудиофайле выше.15 августа 1992 года, на второй день начала войны, развязанной Грузией, Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская Ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.В тот же день председатель комитета самообороны КГНК Султан Сосналиев, прорвавшись с группой конфедератов через позиции грузинских войск на абхазо-российской границе, прибыл в Гудауту и вскоре возглавил штаб обороны.В войне в​ Абхазии участвовало 2021 доброволец. 272 из них отдали жизнь за свободу и независимость Абхазии. 51 доброволец удостоен высокого звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 - медалью "За отвагу".

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