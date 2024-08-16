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Басов рассказал о новых программах Центра открытого образования в Гале
Басов рассказал о новых программах Центра открытого образования в Гале
Sputnik Абхазия
О работе Центра открытого образования в Галском районе, курсах квалификации для педагогов, которые начнутся с сентября, и о других проектах этого года в эфире... 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T17:07+0300
2024-08-16T17:07+0300
2024-08-16T17:07+0300
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Басов рассказал о новых программах Центра открытого образования в Гале
Sputnik Абхазия
Басов рассказал о новых программах Центра открытого образования в Гале
Уже больше года центр работает и занимается культурно-просветительской деятельностью, открыты кружки робототехники и истории. Но основная работа центра будет проходить в сентябре и в октябре, как в прошлом году, сказал Басов."1 сентября приедут преподаватели Армавирского педагогического университета. Первый заезд будет связан с преподаванием предметов для педагогов дошкольного образования. Всего запланировано реализовать шесть программ. Три программы направлены на учителей, одна – для воспитателей детских садов. Еще одна – для учителей математики, и третья – для учителей русского языка. По желанию самих же преподавателей есть предложение обучать учителей не только русского языка, но и других предметов. Также будут реализованы три общеразвивающие программы для школьников, чего в прошлом году мы не делали", – рассказал Басов.Планируется, что обучение пройдет 300 человек.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, галский район, русский язык, россотрудничество, аудио
подкасты, галский район, русский язык, россотрудничество, аудио
Басов рассказал о новых программах Центра открытого образования в Гале
О работе Центра открытого образования в Галском районе, курсах квалификации для педагогов, которые начнутся с сентября, и о других проектах этого года в эфире радио Sputnik рассказал директор центра, кандидат исторических наук Игорь Басов.
Уже больше года центр работает и занимается культурно-просветительской деятельностью, открыты кружки робототехники и истории. Но основная работа центра будет проходить в сентябре и в октябре, как в прошлом году, сказал Басов.
"1 сентября приедут преподаватели Армавирского педагогического университета. Первый заезд будет связан с преподаванием предметов для педагогов дошкольного образования. Всего запланировано реализовать шесть программ. Три программы направлены на учителей, одна – для воспитателей детских садов. Еще одна – для учителей математики, и третья – для учителей русского языка. По желанию самих же преподавателей есть предложение обучать учителей не только русского языка, но и других предметов. Также будут реализованы три общеразвивающие программы для школьников, чего в прошлом году мы не делали", – рассказал Басов.
Планируется, что обучение пройдет 300 человек.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.