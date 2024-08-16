https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/glavnyy-chetverg-kakubava-ob-urozhae-i-realizatsii-bakhchevykh-kachestve-orekha-i-kukuruzy-mede-1051998398.html

Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде

Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде

Sputnik Абхазия

Какова сегодня ситуация в сельском хозяйстве Очамчырского района, какой урожай рассчитывают получить сельхозпроизводители, о качестве ореха и кукурузы... 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T10:50+0300

2024-08-16T10:50+0300

2024-08-16T13:54+0300

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очамчырский район

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Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде Sputnik Абхазия Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде

Какова сегодня ситуация в сельском хозяйстве Очамчырского района, какой урожай рассчитывают получить сельхозпроизводители, о качестве ореха и кукурузы, насколько востребованы проекты по развитию сельского хозяйства в районе, какова ситуация с медом, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Очамчырского района Тенгиз Какубава.Около 6 тысяч гектаров обрабатываемой полезной площади в Очамчырском районе, сообщил собеседник Sputnik. Из них крестьянами задействовано около 2, 5 тысяч гектаров под кукурузу, около 610 гектаров – под цитрусовые насаждения, ореха-фундука 2 100 гектаров, а остальные земли под другие сельхозкультуры.В этом году ожидается хороший урожай кукурузы, а также ореха-фундука у тех крестьян, которые провели лечение противогрибковыми препаратами, сообщил Какубава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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