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Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде
Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде
Sputnik Абхазия
Какова сегодня ситуация в сельском хозяйстве Очамчырского района, какой урожай рассчитывают получить сельхозпроизводители, о качестве ореха и кукурузы... 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T10:50+0300
2024-08-16T13:54+0300
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Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде
Какова сегодня ситуация в сельском хозяйстве Очамчырского района, какой урожай рассчитывают получить сельхозпроизводители, о качестве ореха и кукурузы, насколько востребованы проекты по развитию сельского хозяйства в районе, какова ситуация с медом, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Очамчырского района Тенгиз Какубава.Около 6 тысяч гектаров обрабатываемой полезной площади в Очамчырском районе, сообщил собеседник Sputnik. Из них крестьянами задействовано около 2, 5 тысяч гектаров под кукурузу, около 610 гектаров – под цитрусовые насаждения, ореха-фундука 2 100 гектаров, а остальные земли под другие сельхозкультуры.В этом году ожидается хороший урожай кукурузы, а также ореха-фундука у тех крестьян, которые провели лечение противогрибковыми препаратами, сообщил Какубава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, очамчырский район, сельское хозяйство, кукуруза, арбузы, орехи, мед, подкасты, аудио, главный четверг
абхазия, очамчырский район, сельское хозяйство, кукуруза, арбузы, орехи, мед, подкасты, аудио, главный четверг

Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде

10:50 16.08.2024 (обновлено: 13:54 16.08.2024)
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Главный четверг: Какубава об урожае и реализации бахчевых, качестве ореха и кукурузы, меде
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Какова сегодня ситуация в сельском хозяйстве Очамчырского района, какой урожай рассчитывают получить сельхозпроизводители, о качестве ореха и кукурузы, насколько востребованы проекты по развитию сельского хозяйства в районе, какова ситуация с медом, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Очамчырского района Тенгиз Какубава.
Около 6 тысяч гектаров обрабатываемой полезной площади в Очамчырском районе, сообщил собеседник Sputnik. Из них крестьянами задействовано около 2, 5 тысяч гектаров под кукурузу, около 610 гектаров – под цитрусовые насаждения, ореха-фундука 2 100 гектаров, а остальные земли под другие сельхозкультуры.
В этом году ожидается хороший урожай кукурузы, а также ореха-фундука у тех крестьян, которые провели лечение противогрибковыми препаратами, сообщил Какубава.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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