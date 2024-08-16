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МИД Абхазии призвал мировое сообщество признать сложившуюся в Закавказье реальность

МИД Абхазии призвал мировое сообщество признать сложившуюся в Закавказье реальность

Sputnik Абхазия

Ведомство прокомментировало заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности. 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T22:30+0300

2024-08-16T22:30+0300

2024-08-16T22:30+0300

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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. МИД Абхазии призвал мировое сообщество принять объективную реальность, сложившуюся в Закавказье, и признать право республики на суверенность.Ведомство прокомментировало заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности. В нем Абхазия и Южная Осетия названы частью Грузии, а Россию призвали отменить признание их независимости. В министерстве отметили, что государственность Абхазии насчитывает многие века, и абхазский народ, боровшийся против грузинской агрессии и закрепивший свою волю к независимости в Конституции, действовал в соответствии с правом на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.

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