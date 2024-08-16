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МИД Абхазии призвал мировое сообщество признать сложившуюся в Закавказье реальность
МИД Абхазии призвал мировое сообщество признать сложившуюся в Закавказье реальность
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Ведомство прокомментировало заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности. 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T22:30+0300
2024-08-16T22:30+0300
2024-08-16T22:30+0300
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. МИД Абхазии призвал мировое сообщество принять объективную реальность, сложившуюся в Закавказье, и признать право республики на суверенность.Ведомство прокомментировало заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности. В нем Абхазия и Южная Осетия названы частью Грузии, а Россию призвали отменить признание их независимости. В министерстве отметили, что государственность Абхазии насчитывает многие века, и абхазский народ, боровшийся против грузинской агрессии и закрепивший свою волю к независимости в Конституции, действовал в соответствии с правом на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
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мид абхазии, новости, абхазия, оон, международные отношения
мид абхазии, новости, абхазия, оон, международные отношения
МИД Абхазии призвал мировое сообщество признать сложившуюся в Закавказье реальность
Ведомство прокомментировало заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik.
МИД Абхазии призвал
мировое сообщество принять объективную реальность, сложившуюся в Закавказье, и признать право республики на суверенность.
Ведомство прокомментировало заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности. В нем Абхазия и Южная Осетия названы частью Грузии, а Россию призвали отменить признание их независимости.
"Шаблонные фразы о якобы "территориальной целостности Грузии", повторяемые с завидной периодичностью, демонстрируют полное отсутствие объективного восприятия ситуации в Закавказье у отдельных представителей международного сообщества и свидетельствуют об их полной ангажированности в вопросах урегулирования затянувшегося кризиса в нашем регионе", — подчеркивается в тексте.
В министерстве отметили, что государственность Абхазии насчитывает многие века, и абхазский народ, боровшийся против грузинской агрессии и закрепивший свою волю к независимости в Конституции, действовал в соответствии с правом на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.