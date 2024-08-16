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В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме
В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме
Sputnik Абхазия
Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа. В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России... 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T20:46+0300
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Они состязались в таких дисциплинах, как баттерфляй, кроль, плавание на спине, брасс, на дистанциях от 25 до 200 метров.Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек. Некоторые из них стали двукратными и даже трехкратными призерами.
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фото , фото, абхазия, спорт
фото , фото, абхазия, спорт
В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме
Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа. В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России в пяти возрастных категориях.
Они состязались в таких дисциплинах, как баттерфляй, кроль, плавание на спине, брасс, на дистанциях от 25 до 200 метров.
Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек. Некоторые из них стали двукратными и даже трехкратными призерами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа.
Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России.
В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дети соревновались в пяти возрастных категориях – от шести и до 16 лет.
Дети соревновались в пяти возрастных категориях – от шести и до 16 лет.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На первенстве были представлены такие дисциплины, как баттерфляй, кроль, плавание на спине.
На первенстве были представлены такие дисциплины, как баттерфляй, кроль, плавание на спине.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дистанции варьировались от 25 до 200 метров в зависимости от возраста участников.
Дистанции варьировались от 25 до 200 метров в зависимости от возраста участников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек.
Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые из участников стали двукратными и даже трехкратными призерами.
Некоторые из участников стали двукратными и даже трехкратными призерами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.
Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году.
Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Официальное объекта состоялось в июле 2022 года.
Официальное объекта состоялось в июле 2022 года.