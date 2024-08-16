https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/v-svoey-stikhii-pervenstvo-po-plavaniyu-sredi-shkolnikov-v-sukhume-1052018138.html

В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме

В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа. В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России... 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T20:46+0300

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Они состязались в таких дисциплинах, как баттерфляй, кроль, плавание на спине, брасс, на дистанциях от 25 до 200 метров.Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек. Некоторые из них стали двукратными и даже трехкратными призерами.

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