Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/v-svoey-stikhii-pervenstvo-po-plavaniyu-sredi-shkolnikov-v-sukhume-1052018138.html
В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме
В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме
Sputnik Абхазия
Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа. В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России... 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T20:46+0300
2024-08-16T20:46+0300
в абхазии
фото
абхазия
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/10/1052016512_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_69c475ababdc92cee0f4bccd2d1c97e2.jpg
Они состязались в таких дисциплинах, как баттерфляй, кроль, плавание на спине, брасс, на дистанциях от 25 до 200 метров.Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек. Некоторые из них стали двукратными и даже трехкратными призерами.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/10/1052016512_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae0361f2f9c6434abfeaf1e4ec94b11b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , фото, абхазия, спорт
фото , фото, абхазия, спорт

В своей стихии: первенство по плаванию среди школьников в Сухуме

20:46 16.08.2024
Подписаться
Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа. В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России в пяти возрастных категориях.
Они состязались в таких дисциплинах, как баттерфляй, кроль, плавание на спине, брасс, на дистанциях от 25 до 200 метров.
Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек. Некоторые из них стали двукратными и даже трехкратными призерами.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа.

Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первенство Абхазии по плаванию среди школьников прошло Сухумском олимпийском бассейне 16 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России.

В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие 74 юношей и девочек из Абхазии и России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети соревновались в пяти возрастных категориях – от шести и до 16 лет.

Дети соревновались в пяти возрастных категориях – от шести и до 16 лет. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети соревновались в пяти возрастных категориях – от шести и до 16 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На первенстве были представлены такие дисциплины, как баттерфляй, кроль, плавание на спине.

На первенстве были представлены такие дисциплины, как баттерфляй, кроль, плавание на спине. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На первенстве были представлены такие дисциплины, как баттерфляй, кроль, плавание на спине.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дистанции варьировались от 25 до 200 метров в зависимости от возраста участников.

Дистанции варьировались от 25 до 200 метров в зависимости от возраста участников. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дистанции варьировались от 25 до 200 метров в зависимости от возраста участников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек.

Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые места заняли 11 юношей и 11 девочек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из участников стали двукратными и даже трехкратными призерами.

Некоторые из участников стали двукратными и даже трехкратными призерами. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из участников стали двукратными и даже трехкратными призерами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.

Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году.

Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Официальное объекта состоялось в июле 2022 года.

Официальное объекта состоялось в июле 2022 года. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Официальное объекта состоялось в июле 2022 года.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0