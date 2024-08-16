https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/vzaimnyy-interes-ob-ukreplenii-svyazey-abkhazii-s-dobrovoltsami-1052012429.html

Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами

Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами

Sputnik Абхазия

День добровольца в Абхазии – официальный праздник в память о тех, кто сражался ради свободы, справедливости и независимости абхазского народа. 15 августа 1992... 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T14:24+0300

2024-08-16T14:24+0300

2024-08-16T14:30+0300

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Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами Sputnik Абхазия Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами

День добровольца в Абхазии – официальный праздник в память о тех, кто сражался ради свободы, справедливости и независимости абхазского народа. 15 августа 1992 года, на второй день после начала войны, развязанной Грузией, Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская Ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.Как укреплять Абхазии связи с добровольцами, которые находятся за пределами республики, как они воспринимают республику, за защиту которой сражались во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, как сохранить общую историческую память, в эфире радио Sputnik рассказали ветеран-доброволец Эльбрус Тегкаев и председатель Союза абхазских добровольцев Северной Осетии Игорь Кокоев."Никто не хочет оставлять свой дом, но человека может сподвигнуть идти ( на войну - прим.) то, что свобода, честь, братство – больше чем жизнь. Тогда мы молодыми, может, не понимали, что делаем, но есть дух наших предков, который живет в нас, нечто неописуемое в природе и неосознанное нами. Для меня слова Владислава "кем бы ты ни был, какой бы национальности…" эхом прошлось по всем горам Кавказа. Это лидер, который одним предложением весь Кавказ поднял, сердце каждого тронул. Простые слова, но до сегодняшнего дня эхом отражаются. Благодаря этому еще раз увидели, что Кавказ – один наш общий дом. Мы говорим на разных языках, но мужество горца, свободолюбие у нас одно", – сказал Кокоев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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