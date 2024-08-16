Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/vzaimnyy-interes-ob-ukreplenii-svyazey-abkhazii-s-dobrovoltsami-1052012429.html
Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами
Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами
Sputnik Абхазия
День добровольца в Абхазии – официальный праздник в память о тех, кто сражался ради свободы, справедливости и независимости абхазского народа. 15 августа 1992... 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T14:24+0300
2024-08-16T14:30+0300
радио
абхазия
овна
ветераны
добровольцы
южная осетия
северная осетия
война
свобода
независимость
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/10/1052012891_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_61396ba61ad96039db3201d1876eea30.jpg
Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами
День добровольца в Абхазии – официальный праздник в память о тех, кто сражался ради свободы, справедливости и независимости абхазского народа. 15 августа 1992 года, на второй день после начала войны, развязанной Грузией, Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская Ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.Как укреплять Абхазии связи с добровольцами, которые находятся за пределами республики, как они воспринимают республику, за защиту которой сражались во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, как сохранить общую историческую память, в эфире радио Sputnik рассказали ветеран-доброволец Эльбрус Тегкаев и председатель Союза абхазских добровольцев Северной Осетии Игорь Кокоев."Никто не хочет оставлять свой дом, но человека может сподвигнуть идти ( на войну - прим.) то, что свобода, честь, братство – больше чем жизнь. Тогда мы молодыми, может, не понимали, что делаем, но есть дух наших предков, который живет в нас, нечто неописуемое в природе и неосознанное нами. Для меня слова Владислава "кем бы ты ни был, какой бы национальности…" эхом прошлось по всем горам Кавказа. Это лидер, который одним предложением весь Кавказ поднял, сердце каждого тронул. Простые слова, но до сегодняшнего дня эхом отражаются. Благодаря этому еще раз увидели, что Кавказ – один наш общий дом. Мы говорим на разных языках, но мужество горца, свободолюбие у нас одно", – сказал Кокоев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
южная осетия
северная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/10/1052012891_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_4e81f1064c8a8c2a41b0deb82de04da3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, овна, ветераны, добровольцы, южная осетия, северная осетия, война, свобода, независимость, сотрудничество, подкасты, аудио
абхазия, овна, ветераны, добровольцы, южная осетия, северная осетия, война, свобода, независимость, сотрудничество, подкасты, аудио

Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами

14:24 16.08.2024 (обновлено: 14:30 16.08.2024)
Радио
Взаимный интерес: об укреплении связей Абхазии с добровольцами
Подписаться
День добровольца в Абхазии – официальный праздник в память о тех, кто сражался ради свободы, справедливости и независимости абхазского народа. 15 августа 1992 года, на второй день после начала войны, развязанной Грузией, Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская Ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.
Как укреплять Абхазии связи с добровольцами, которые находятся за пределами республики, как они воспринимают республику, за защиту которой сражались во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, как сохранить общую историческую память, в эфире радио Sputnik рассказали ветеран-доброволец Эльбрус Тегкаев и председатель Союза абхазских добровольцев Северной Осетии Игорь Кокоев.
"Никто не хочет оставлять свой дом, но человека может сподвигнуть идти ( на войну - прим.) то, что свобода, честь, братство – больше чем жизнь. Тогда мы молодыми, может, не понимали, что делаем, но есть дух наших предков, который живет в нас, нечто неописуемое в природе и неосознанное нами. Для меня слова Владислава "кем бы ты ни был, какой бы национальности…" эхом прошлось по всем горам Кавказа. Это лидер, который одним предложением весь Кавказ поднял, сердце каждого тронул. Простые слова, но до сегодняшнего дня эхом отражаются. Благодаря этому еще раз увидели, что Кавказ – один наш общий дом. Мы говорим на разных языках, но мужество горца, свободолюбие у нас одно", – сказал Кокоев.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0