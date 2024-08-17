https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/kedmi-vyrazil-somnenie-v-uspeshnom-ispolzovanii-ukrainoy-samoletov-f-16--1052003043.html
Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16
Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16
Sputnik Абхазия
Известный израильский эксперт Яков Кедми рассуждает о проблемах ВСУ и ВВС Украины, которые используют западное оружие. 17.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-17T16:54+0300
2024-08-17T16:54+0300
2024-08-17T16:54+0300
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Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16
Sputnik Абхазия
Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16
Известный израильский эксперт Яков Кедми рассуждает о проблемах ВСУ и ВВС Украины, которые используют западное оружие.Вторжение ВСУ в Курскую область не будет иметь ни стратегического, ни оперативного значения, а решение Вооруженными силами России этой проблемы лишь вопрос времени, отметил в беседе на телеканале Вальдман-LINE известный военный и политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Реальной возможности дойти до Курской АЭС и овладеть ей у украинских вооруженных сил нет, считает эксперт."Были умники, которые мечтали обменять Курскую АЭС на Запорожскую, но это люди с неадекватной психикой и неадекватной оценкой ситуации, по причине того, что пьют, или нюхают что-то", – иронизирует эксперт.В отношении надежд Украины на самолеты F-16 (которые Израиль тоже использует), Кедми отметил, что это скорее фронтовой, тактический, легкий бомбардировщик, нежели истребитель, предназначенный для воздушных боев."По своим техническим данным F-16 не выдержит боя с современными самолетами и не сможет помешать российским ВКС действовать в небе Украины, к тому же самолет очень сложный. По своему планерному устроению F-16 не похож на другие машины", – сказал Кедми.Он уточнил, что на борту F-16 находятся от шести до восьми компьютеров, которые обеспечивают работу всех систем самолета, который требует особого обслуживания и высококвалифицированных специалистов наземных служб."Молотком ударить и подправить какую-то часть чтобы она работала – невозможно! В успешном использовании самолета ВВС Украины и их техническими структурами я сомневаюсь", – подытожил эксперт.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Известный израильский эксперт Яков Кедми рассуждает о проблемах ВСУ и ВВС Украины, которые используют западное оружие.
Вторжение ВСУ в Курскую область
не будет иметь ни стратегического, ни оперативного значения, а решение Вооруженными силами России этой проблемы лишь вопрос времени, отметил в беседе на телеканале Вальдман-LINE известный военный и политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Реальной возможности дойти до Курской АЭС и овладеть ей у украинских вооруженных сил нет, считает эксперт.
"Были умники, которые мечтали обменять Курскую АЭС на Запорожскую, но это люди с неадекватной психикой и неадекватной оценкой ситуации, по причине того, что пьют, или нюхают что-то", – иронизирует эксперт.
В отношении надежд Украины на самолеты F-16 (которые Израиль тоже использует), Кедми отметил, что это скорее фронтовой, тактический, легкий бомбардировщик, нежели истребитель, предназначенный для воздушных боев.
"По своим техническим данным F-16 не выдержит боя с современными самолетами и не сможет помешать российским ВКС действовать в небе Украины, к тому же самолет очень сложный. По своему планерному устроению F-16 не похож на другие машины", – сказал Кедми.
Он уточнил, что на борту F-16 находятся от шести до восьми компьютеров, которые обеспечивают работу всех систем самолета, который требует особого обслуживания и высококвалифицированных специалистов наземных служб.
"Молотком ударить и подправить какую-то часть чтобы она работала – невозможно! В успешном использовании самолета ВВС Украины и их техническими структурами я сомневаюсь", – подытожил эксперт.