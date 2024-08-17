https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/kedmi-vyrazil-somnenie-v-uspeshnom-ispolzovanii-ukrainoy-samoletov-f-16--1052003043.html

Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16

Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16

Sputnik Абхазия

Известный израильский эксперт Яков Кедми рассуждает о проблемах ВСУ и ВВС Украины, которые используют западное оружие. 17.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-17T16:54+0300

2024-08-17T16:54+0300

2024-08-17T16:54+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0f/1052003162_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_55476320facdabfcc1099bbd70b2c46e.jpg

Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16 Sputnik Абхазия Кедми выразил сомнение в успешном использовании Украиной самолетов F-16

Известный израильский эксперт Яков Кедми рассуждает о проблемах ВСУ и ВВС Украины, которые используют западное оружие.Вторжение ВСУ в Курскую область не будет иметь ни стратегического, ни оперативного значения, а решение Вооруженными силами России этой проблемы лишь вопрос времени, отметил в беседе на телеканале Вальдман-LINE известный военный и политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Реальной возможности дойти до Курской АЭС и овладеть ей у украинских вооруженных сил нет, считает эксперт."Были умники, которые мечтали обменять Курскую АЭС на Запорожскую, но это люди с неадекватной психикой и неадекватной оценкой ситуации, по причине того, что пьют, или нюхают что-то", – иронизирует эксперт.В отношении надежд Украины на самолеты F-16 (которые Израиль тоже использует), Кедми отметил, что это скорее фронтовой, тактический, легкий бомбардировщик, нежели истребитель, предназначенный для воздушных боев."По своим техническим данным F-16 не выдержит боя с современными самолетами и не сможет помешать российским ВКС действовать в небе Украины, к тому же самолет очень сложный. По своему планерному устроению F-16 не похож на другие машины", – сказал Кедми.Он уточнил, что на борту F-16 находятся от шести до восьми компьютеров, которые обеспечивают работу всех систем самолета, который требует особого обслуживания и высококвалифицированных специалистов наземных служб."Молотком ударить и подправить какую-то часть чтобы она работала – невозможно! В успешном использовании самолета ВВС Украины и их техническими структурами я сомневаюсь", – подытожил эксперт.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио