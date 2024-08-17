Летняя школа "Учитель года" открылась в Пицунде
14:30 17.08.2024 (обновлено: 19:11 17.08.2024)
© Sputnik / Акоп КущянГород курорт Пицунда
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность проведения международной летней школы "Учитель года" в Абхазии.
Летняя школа начала работу в Пицунде и завершится 20 августа.
Более 80 учителей из Гагрского района принимают в ней участие. Они смогут узнать о новых методиках преподавания и познакомиться с российскими коллегами — победителями и лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" разных годов.
"Самое главное — это результат, конечно. Повышение квалификации наших учителей, чтобы и вы росли, и мы развивались в педагогическом мастерстве, и чтобы дети сразу ощущали это, чтобы им хотелось с еще большим рвением идти в школу. Я уверен, что наши участники, придя в свои классы, сразу начнут реализовывать все, что услышали здесь", — отметил глава Минпроса Абхазии Инал Габлия, приветствуя гостей летней школы.
В этом году школа охватывает четыре направления: дошкольное образование, абхазский язык, начальная школа и физическая культура.
Во второй день прошел мастер-класс по направлению физическая культура. Для абхазских коллег провел Заслуженный учитель России, победитель "Учитель года Москвы-2004" Дмитрий Бесполов.
"Основная цель семинара - ознакомить ребят с приемами, которые мы используем на своих уроках. Это прежде всего работа на маленьких площадках, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и умение общаться с детьми", - отметил Бесполов.