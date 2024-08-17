https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/letnyaya-shkola-uchitel-goda-otkrylas-v-pitsunde-1052023075.html

Летняя школа "Учитель года" открылась в Пицунде

Летняя школа "Учитель года" открылась в Пицунде

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность проведения международной летней школы "Учитель года" в Абхазии. 17.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-17T14:30+0300

2024-08-17T14:30+0300

2024-08-17T19:11+0300

в абхазии

россия

абхазия

учителя

образование

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040980684_1:0:1899:1067_1920x0_80_0_0_0cddd0e6e82dcae862ec563c966f35f4.jpg

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность проведения международной летней школы "Учитель года" в Абхазии. Летняя школа начала работу в Пицунде и завершится 20 августа. Более 80 учителей из Гагрского района принимают в ней участие. Они смогут узнать о новых методиках преподавания и познакомиться с российскими коллегами — победителями и лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" разных годов. В этом году школа охватывает четыре направления: дошкольное образование, абхазский язык, начальная школа и физическая культура. Во второй день прошел мастер-класс по направлению физическая культура. Для абхазских коллег провел Заслуженный учитель России, победитель "Учитель года Москвы-2004" Дмитрий Бесполов."Основная цель семинара - ознакомить ребят с приемами, которые мы используем на своих уроках. Это прежде всего работа на маленьких площадках, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и умение общаться с детьми", - отметил Бесполов.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, учителя, образование