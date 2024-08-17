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МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России. 17.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-17T18:30+0300
2024-08-17T18:30+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России. В ведомстве призвали международные организации, особенно ООН и МАГАТЭ, осудить готовящуюся провокацию и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. По его информации, удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС, возможно во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск Курской области.
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россия, украина, курская аэс, курская область, мид рф
россия, украина, курская аэс, курская область, мид рф
МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
18:30 17.08.2024 (обновлено: 19:24 17.08.2024)
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России.
В ведомстве призвали международные организации, особенно ООН и МАГАТЭ, осудить готовящуюся провокацию и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
"Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим", - говорится в комментарии МИД России.
Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. По его информации, удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС, возможно во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск Курской области.