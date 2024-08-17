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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/mid-rossii-kievskiy-rezhim-pristupil-k-podgotovke-napadeniya-na-kurskuyu-aes-1052023718.html
МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России. 17.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России. В ведомстве призвали международные организации, особенно ООН и МАГАТЭ, осудить готовящуюся провокацию и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. По его информации, удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС, возможно во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск Курской области.
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россия, украина, курская аэс, курская область, мид рф

МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС

18:30 17.08.2024 (обновлено: 19:24 17.08.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - Sputnik Абхазия, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России.
В ведомстве призвали международные организации, особенно ООН и МАГАТЭ, осудить готовящуюся провокацию и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
"Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим", - говорится в комментарии МИД России.
Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. По его информации, удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС, возможно во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск Курской области.
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