https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/mid-rossii-kievskiy-rezhim-pristupil-k-podgotovke-napadeniya-na-kurskuyu-aes-1052023718.html

МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС

МИД России: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России. 17.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-17T18:30+0300

2024-08-17T19:24+0300

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, заявили в МИД России. В ведомстве призвали международные организации, особенно ООН и МАГАТЭ, осудить готовящуюся провокацию и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. По его информации, удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС, возможно во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск Курской области.

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