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Мужчина убил бывшую жену в Сухуме

Мужчина убил бывшую жену в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Едгара Пачулия по факту умышленного убийства бывшей супруги Илоны Пачулия. Об этом сообщает... 17.08.2024, Sputnik Абхазия

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сухум

убийство

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Едгара Пачулия по факту умышленного убийства бывшей супруги Илоны Пачулия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Убийство произошло примерно в 16:30 в пятницу, 16 августа, в Сухуме. Отмечается, что Пачулия приехал во двор многоквартирного дома на улице Гумистинская в Сухуме. Пачулия задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, убийство, генеральная прокуратура абхазии