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Мужчина убил бывшую жену в Сухуме
Мужчина убил бывшую жену в Сухуме
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Едгара Пачулия по факту умышленного убийства бывшей супруги Илоны Пачулия. Об этом сообщает... 17.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-17T13:03+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Едгара Пачулия по факту умышленного убийства бывшей супруги Илоны Пачулия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Убийство произошло примерно в 16:30 в пятницу, 16 августа, в Сухуме. Отмечается, что Пачулия приехал во двор многоквартирного дома на улице Гумистинская в Сухуме. Пачулия задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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абхазия, сухум, убийство, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, сухум, убийство, генеральная прокуратура абхазии
Мужчина убил бывшую жену в Сухуме
СУХУМ, 17 авг - Sputnik.
Уголовное дело возбуждено в отношении Едгара Пачулия по факту умышленного убийства бывшей супруги Илоны Пачулия. Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Убийство произошло примерно в 16:30 в пятницу, 16 августа, в Сухуме.
Отмечается, что Пачулия приехал во двор многоквартирного дома на улице Гумистинская в Сухуме.
В результате возникшего конфликта она нанес Илоне Пачулия одно колото-резаное ранение в область живота. Ее доставили в больницу, где от полученного ранения она скончалась.
Пачулия задержан и водворен в изолятор временного содержания.