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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе
Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе. 17.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе.По данным российского сервиса бронирований Tvil. ru, одна ночь в столице Абхазии обходится в 4537 рублей. А средняя продолжительность отдыха составляет 9 ночей. На первом месте в рейтинге село Береговое в Краснодарском крае, одна ночь здесь в среднем стоит 1526 рублей. На втором месте - крымский Мисхор, на третьем - поселок Черноморское в Крыму.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы, сухум

Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе

17:00 17.08.2024 (обновлено: 19:15 17.08.2024)
© Sputnik / Акоп КущянСухумская бухта с коптера
Сухумская бухта с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе.
По данным российского сервиса бронирований Tvil. ru, одна ночь в столице Абхазии обходится в 4537 рублей. А средняя продолжительность отдыха составляет 9 ночей.
На первом месте в рейтинге село Береговое в Краснодарском крае, одна ночь здесь в среднем стоит 1526 рублей. На втором месте - крымский Мисхор, на третьем - поселок Черноморское в Крыму.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в августе

Направление

Средняя стоимость ночи (рублей)

Средняя продолжительность поездки (ночи)

Береговое, Краснодарский край

1526

13

Мисхор, Крым

4538

10

Черноморское, Крым

2362

10

Алупка, Крым

3384

9

Анапа, Краснодарский край

4425

9

Феодосия, Крым

3600

9

Алушта, Крым

4303

9

Судак, Крым

3696

9

Евпатория, Крым

3606

9

Сухум, Абхазия

4537

9

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