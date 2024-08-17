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Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе

Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе. 17.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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отдых в абхазии

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сухум

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе.По данным российского сервиса бронирований Tvil. ru, одна ночь в столице Абхазии обходится в 4537 рублей. А средняя продолжительность отдыха составляет 9 ночей. На первом месте в рейтинге село Береговое в Краснодарском крае, одна ночь здесь в среднем стоит 1526 рублей. На втором месте - крымский Мисхор, на третьем - поселок Черноморское в Крыму.

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