https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/sukhum-popal-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-dlitelnogo-otdykha-v-avguste-1052023208.html
Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе
Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе. 17.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-17T17:00+0300
2024-08-17T17:00+0300
2024-08-17T19:15+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
туристы
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040113360_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_996560484f1dd27bae5849383075b445.jpg
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе.По данным российского сервиса бронирований Tvil. ru, одна ночь в столице Абхазии обходится в 4537 рублей. А средняя продолжительность отдыха составляет 9 ночей. На первом месте в рейтинге село Береговое в Краснодарском крае, одна ночь здесь в среднем стоит 1526 рублей. На втором месте - крымский Мисхор, на третьем - поселок Черноморское в Крыму.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040113360_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_5efd6cc61180bede085d891982cda12b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, отдых в абхазии, туристы, сухум
абхазия, отдых в абхазии, туристы, сухум
Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе
17:00 17.08.2024 (обновлено: 19:15 17.08.2024)
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сухум попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в августе.
По данным российского сервиса бронирований Tvil. ru, одна ночь в столице Абхазии обходится в 4537 рублей. А средняя продолжительность отдыха составляет 9 ночей.
На первом месте в рейтинге село Береговое в Краснодарском крае, одна ночь здесь в среднем стоит 1526 рублей. На втором месте - крымский Мисхор, на третьем - поселок Черноморское в Крыму.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в августе
Направление
Средняя стоимость ночи (рублей)
Средняя продолжительность поездки (ночи)
Береговое, Краснодарский край
1526
13
Мисхор, Крым
4538
10
Черноморское, Крым
2362
10
Алупка, Крым
3384
9
Анапа, Краснодарский край
4425
9
Феодосия, Крым
3600
9
Алушта, Крым
4303
9
Судак, Крым
3696
9
Евпатория, Крым
3606
9
Сухум, Абхазия
4537
9