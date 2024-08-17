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Взаимный интерес: Цвижба о Летнем театре Гагры

Взаимный интерес: Цвижба о Летнем театре Гагры

Sputnik Абхазия

О том, как культура может объединять народы, насколько важно сотрудничать в этом направлении и как удалось возродить заброшенный после Отечественной войны... 17.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-17T15:28+0300

2024-08-17T15:28+0300

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Взаимный интерес: Цвижба о Летнем театре Гагры Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Цвижба о Летнем театре Гагры

О том, как культура может объединять народы, насколько важно сотрудничать в этом направлении и как удалось возродить заброшенный после Отечественной войны народа Абхазии летний театр в Гагре, в эфире радио Sputnik рассказала режиссер исторического спектакля "Сны города Гагры" Владлена Цвижба.Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта оказал поддержку в реализации проекта Летнего театра Гагры.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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