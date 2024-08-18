https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/delegatsiya-iz-sukhuma-uchastvovala-v-prazdnovanii-dnya-nizhnego-novgoroda-i-555-letiya-cheboksar-1052028945.html

Делегация из Сухума участвовала в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар

Делегация из Сухума участвовала в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Делегация из Сухума приняла участие в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар. 18.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

чебоксары

нижний новгород

сухум

абхазия

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Делегация из Сухума приняла участие в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар. По его словам, были проведены встречи с руководством муниципалитетов, обсуждались вопросы сотрудничества в культурной, спортивной, экономической, образовательной, здравоохранительной сферах. Был затронут вопрос приобретения спецтехники, которая производится в Чебоксарах, добавил Сурманидзе. Сухум и Чебоксары — города-побратимы с 2020 года. Сухум и Нижний Новгород — с 2011 года.

чебоксары

нижний новгород

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чебоксары, нижний новгород, сухум, абхазия, администрация города сухум, россия