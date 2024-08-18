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Делегация из Сухума участвовала в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар
Делегация из Сухума участвовала в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Делегация из Сухума приняла участие в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар. 18.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-18T19:00+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Делегация из Сухума приняла участие в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар. По его словам, были проведены встречи с руководством муниципалитетов, обсуждались вопросы сотрудничества в культурной, спортивной, экономической, образовательной, здравоохранительной сферах. Был затронут вопрос приобретения спецтехники, которая производится в Чебоксарах, добавил Сурманидзе. Сухум и Чебоксары — города-побратимы с 2020 года. Сухум и Нижний Новгород — с 2011 года.
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чебоксары, нижний новгород, сухум, абхазия, администрация города сухум, россия
чебоксары, нижний новгород, сухум, абхазия, администрация города сухум, россия
Делегация из Сухума участвовала в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар
19:00 18.08.2024 (обновлено: 19:27 18.08.2024)
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Делегация из Сухума приняла участие в праздновании Дня Нижнего Новгорода и 555-летия Чебоксар.
Как рассказал Sputnik замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, делегация во главе с Бесланом Эшба два дня провела в Нижнем Новгороде и прибыла в Чебоксары в воскресенье, 18 августа.
По его словам, были проведены встречи с руководством муниципалитетов, обсуждались вопросы сотрудничества в культурной, спортивной, экономической, образовательной, здравоохранительной сферах.
Был затронут вопрос приобретения спецтехники, которая производится в Чебоксарах, добавил Сурманидзе.
Сухум и Чебоксары — города-побратимы с 2020 года. Сухум и Нижний Новгород — с 2011 года.