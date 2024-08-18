https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-ob-urovne-sportsmenov-po-nastolnomu-tennisu--1051998288.html
Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису
Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису
Sputnik Абхазия
Победитель Чемпионата Абхазии по настольному теннису, серебренный призер в парном первенстве международного турнира посвященный памяти первого президента... 18.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-18T13:52+0300
2024-08-18T13:52+0300
2024-08-19T09:19+0300
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Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису
Победитель Чемпионата Абхазии по настольному теннису, серебренный призер в парном первенстве международного турнира посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия Эрика Кварчия в эфире радио Sputnik в программе "Дополнительное время".На международном турнире посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия Эрика играла в паре с Эдуардом Апагуни из Сочи. О том, как сложился этот дуэт, что помешало игрокам проявить себя на турнире, чему научили абхазских спортсменов Игры БРИКС, и на каком уровне сегодня настольный теннис в Абхазии, слушайте а аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, игры брикс 2024, теннис, аудио
подкасты, дополнительное время, игры брикс 2024, теннис, аудио
Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису
13:52 18.08.2024 (обновлено: 09:19 19.08.2024)
Победитель Чемпионата Абхазии по настольному теннису, серебренный призер в парном первенстве международного турнира посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия Эрика Кварчия в эфире радио Sputnik в программе "Дополнительное время".
На международном турнире посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия Эрика играла в паре с Эдуардом Апагуни из Сочи. О том, как сложился этот дуэт, что помешало игрокам проявить себя на турнире, чему научили абхазских спортсменов Игры БРИКС, и на каком уровне сегодня настольный теннис в Абхазии, слушайте а аудиофайле.