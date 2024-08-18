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Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису

Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису

Sputnik Абхазия

Победитель Чемпионата Абхазии по настольному теннису, серебренный призер в парном первенстве международного турнира посвященный памяти первого президента... 18.08.2024, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису Sputnik Абхазия Дополнительное время: Кварчия об уровне спортсменов по настольному теннису

Победитель Чемпионата Абхазии по настольному теннису, серебренный призер в парном первенстве международного турнира посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия Эрика Кварчия в эфире радио Sputnik в программе "Дополнительное время".На международном турнире посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия Эрика играла в паре с Эдуардом Апагуни из Сочи. О том, как сложился этот дуэт, что помешало игрокам проявить себя на турнире, чему научили абхазских спортсменов Игры БРИКС, и на каком уровне сегодня настольный теннис в Абхазии, слушайте а аудиофайле.

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