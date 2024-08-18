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Хибла Герзмава и "Мастера хорового пения" в Бедийском храме: трансляция завершена

Хибла Герзмава и "Мастера хорового пения" в Бедийском храме: трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Сегодня в Бедийском храме состоится выступление Хиблы Герзмава и Академического Большого хора "Мастера хорового пения". 18.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-18T18:01+0300

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Храмовый комлекс впервые станет концертной площадкой. Мероприятие в рамках ХХII фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." приурочено к к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа.

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