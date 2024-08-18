Культурная афиша Абхазии: классические концерты в Пицунде и спектакли в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукПицундский храм
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Афиша культурных событий в Абхазии с 19 по 25 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Sputnik
Концертный зал Пицундского храма
19 августа в 17:00 состоится концерт органно-вокальной музыки
20 августа в 17:00 - концерт органной музыки с Лукой Гаделия
21 августа в 17:00 - концерт органной и хоровой музыки с участием Государственной хоровой капеллы
22 августа в 17:00 - концерт камерного оркестра
23 августа в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки с Лукой Гаделия
24 августа в 17:00 - концерт солистов Абхазской филармонии
25 августа в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки с Лукой Гаделия
Абхазский Государственный молодежный театр
21 августа в 19:00 - спектакль “Антигона” по пьесе французского драматурга Жана Ануя.
РУСДРАМ
19 августа в 17:00 - спектакль "Последний из ушедших"
20 августа в 15:00 - "Енджи-ханум, обойденная счастьем"
20 августа в 20:00 - "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского "Шествие".
21 и 22 августа в 19:00 - спектакль "Все мои сыновья"
23 августа в 19:00 - "В лучах"
24 августа в 19:00 - комедия "Виндзорские проказницы"
25 августа в 19:00 - спектакль "Пастух Махаз"
Сухум
22 августа в 19:00 на пляже Marnero состоится сольный концерт Blizkey
24 августа в 20:00 в Ruin bar состоится концерт группы Everybody be cool
25 августа в 20:00 в Ruin bar состоится концерт Alabama Joe
Гудаута
Весь август в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии будет доступна Фотовыставка "Герои”, посвященная добровольцам.