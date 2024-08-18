https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskie-kontserty-v-pitsunde-i-spektakli-v-sukhume-1052025105.html

Культурная афиша Абхазии: классические концерты в Пицунде и спектакли в Сухуме

Культурная афиша Абхазии: классические концерты в Пицунде и спектакли в Сухуме

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 19 по 25 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 18.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-18T15:30+0300

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2024-08-18T15:30+0300

в абхазии

культура

абхазия

сухум

пицунда

гудаута

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Афиша культурных событий в Абхазии с 19 по 25 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.SputnikКонцертный зал Пицундского храмаАбхазский Государственный молодежный театр21 августа в 19:00 - спектакль “Антигона” по пьесе французского драматурга Жана Ануя.РУСДРАМСухумГудаутаВесь август в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии будет доступна Фотовыставка "Герои”, посвященная добровольцам.

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