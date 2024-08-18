Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskie-kontserty-v-pitsunde-i-spektakli-v-sukhume-1052025105.html
Культурная афиша Абхазии: классические концерты в Пицунде и спектакли в Сухуме
Культурная афиша Абхазии: классические концерты в Пицунде и спектакли в Сухуме
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 19 по 25 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 18.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-18T15:30+0300
2024-08-18T15:30+0300
в абхазии
культура
абхазия
сухум
пицунда
гудаута
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518707_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_592bdea55cd0ee46bb6cdc9d2ce77a8f.jpg
Афиша культурных событий в Абхазии с 19 по 25 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.SputnikКонцертный зал Пицундского храмаАбхазский Государственный молодежный театр21 августа в 19:00 - спектакль “Антигона” по пьесе французского драматурга Жана Ануя.РУСДРАМСухумГудаутаВесь август в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии будет доступна Фотовыставка "Герои”, посвященная добровольцам.
абхазия
сухум
пицунда
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518707_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_a10d96d10156eede6f276f51f3d239a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
культура, абхазия, сухум, пицунда, гудаута
культура, абхазия, сухум, пицунда, гудаута

Культурная афиша Абхазии: классические концерты в Пицунде и спектакли в Сухуме

15:30 18.08.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукПицундский храм
Пицундский храм - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Афиша культурных событий в Абхазии с 19 по 25 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Sputnik

Концертный зал Пицундского храма

19 августа в 17:00 состоится концерт органно-вокальной музыки
20 августа в 17:00 - концерт органной музыки с Лукой Гаделия
21 августа в 17:00 - концерт органной и хоровой музыки с участием Государственной хоровой капеллы
22 августа в 17:00 - концерт камерного оркестра
23 августа в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки с Лукой Гаделия
24 августа в 17:00 - концерт солистов Абхазской филармонии
25 августа в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки с Лукой Гаделия

Абхазский Государственный молодежный театр

21 августа в 19:00 - спектакль “Антигона” по пьесе французского драматурга Жана Ануя.

РУСДРАМ

19 августа в 17:00 - спектакль "Последний из ушедших"
20 августа в 15:00 - "Енджи-ханум, обойденная счастьем"
20 августа в 20:00 - "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского "Шествие".
21 и 22 августа в 19:00 - спектакль "Все мои сыновья"
23 августа в 19:00 - "В лучах"
24 августа в 19:00 - комедия "Виндзорские проказницы"
25 августа в 19:00 - спектакль "Пастух Махаз"
Сухум
22 августа в 19:00 на пляже Marnero состоится сольный концерт Blizkey
24 августа в 20:00 в Ruin bar состоится концерт группы Everybody be cool
25 августа в 20:00 в Ruin bar состоится концерт Alabama Joe
Гудаута
Весь август в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии будет доступна Фотовыставка "Герои”, посвященная добровольцам.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0