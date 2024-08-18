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Полигон ТБО в Галском районе могут закрыть для приема мусора
Полигон ТБО в Галском районе могут закрыть для приема мусора
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Полигон ТБО в селе Щащикуара могут закрыть для приема мусора, сообщил Sputnik глава Галского района Константин Пилия. 18.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-18T22:38+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Полигон ТБО в селе Щащикуара могут закрыть для приема мусора, сообщил Sputnik глава Галского района Константин Пилия.Вопрос о закрытии будет решать специально созданный оперштаб.Завтра, по его словам, из Сухума должны прислать спецтехнику. Площадь возгорания неизвестна.О пожаре на мусорной свалке в Галском районе стало известно 18 августа. По словам местных жителей, она горит вторые сутки. Общая площадь полигона в селе Щащикуара Галского района — 9 гектаров.
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галский район, мусор, абхазия
галский район, мусор, абхазия
Полигон ТБО в Галском районе могут закрыть для приема мусора
22:38 18.08.2024 (обновлено: 22:39 18.08.2024)
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Полигон ТБО в селе Щащикуара могут закрыть для приема мусора, сообщил Sputnik глава Галского района Константин Пилия.
Вопрос о закрытии будет решать специально созданный оперштаб.
Пожарные службы МЧС уже приступили к тушению пожара, но безрезультатно, отметил Пилия.
Завтра, по его словам, из Сухума должны прислать спецтехнику. Площадь возгорания неизвестна.
О пожаре на мусорной свалке в Галском районе стало известно 18 августа. По словам местных жителей, она горит вторые сутки. Общая площадь полигона в селе Щащикуара Галского района — 9 гектаров.