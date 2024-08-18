https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/poligon-tbo-v-galskom-rayone-mogut-zakryt-dlya-priema-musora-1052035181.html

Полигон ТБО в Галском районе могут закрыть для приема мусора

Полигон ТБО в Галском районе могут закрыть для приема мусора

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Полигон ТБО в селе Щащикуара могут закрыть для приема мусора, сообщил Sputnik глава Галского района Константин Пилия. 18.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

галский район

мусор

абхазия

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Полигон ТБО в селе Щащикуара могут закрыть для приема мусора, сообщил Sputnik глава Галского района Константин Пилия.Вопрос о закрытии будет решать специально созданный оперштаб.Завтра, по его словам, из Сухума должны прислать спецтехнику. Площадь возгорания неизвестна.О пожаре на мусорной свалке в Галском районе стало известно 18 августа. По словам местных жителей, она горит вторые сутки. Общая площадь полигона в селе Щащикуара Галского района — 9 гектаров.

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галский район, мусор, абхазия