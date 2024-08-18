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Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Sputnik Абхазия
Для кого-то измена - это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то - когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить... 18.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-18T16:10+0300
2024-08-18T16:10+0300
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Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Sputnik Абхазия
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Для кого-то измена - это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то - когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?Эксперт эпизода - клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
16:10 18.08.2024 (обновлено: 09:19 19.08.2024)
Для кого-то измена - это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то - когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?
Эксперт эпизода - клинический психолог Юлия Чаплыгина
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