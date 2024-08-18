https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/psikhologiya-izmeny-pochemu-my-vlyublyaemsya-v-drugikh-nakhodyas-v-otnosheniyakh-1052002711.html

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях

Sputnik Абхазия

Для кого-то измена - это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то - когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить... 18.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-18T16:10+0300

2024-08-18T16:10+0300

2024-08-19T09:19+0300

радио

подкасты риа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0f/1052002804_0:0:461:259_1920x0_80_0_0_ef9d1e845e8b5f3ba18ddfe50b2cb86e.jpg

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях Sputnik Абхазия Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях

Для кого-то измена - это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то - когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?Эксперт эпизода - клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио