Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР
© Sputnik / Алексей Майшев/
Подписаться
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17320 танков и других боевых бронированных машин, 1411 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13392 орудия полевой артиллерии и минометов, 24894 единицы специальной военной автомобильной техники.