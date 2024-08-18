Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 вне зоны проведения специальной военной операции. Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 вне зоны проведения специальной военной операции.