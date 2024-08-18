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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sviridonovka-na-pokrovskom-napravlenii-dnr-1052025715.html
Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны России. 18.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР

13:47 18.08.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17320 танков и других боевых бронированных машин, 1411 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13392 орудия полевой артиллерии и минометов, 24894 единицы специальной военной автомобильной техники.
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