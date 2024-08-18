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За месяц госавтоинспекция Абхазии выявила 306 нетрезвых водителей

За месяц госавтоинспекция Абхазии выявила 306 нетрезвых водителей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Триста шесть водителей в алкогольном и наркотическом опьянении выявили сотрудники ГАИ Абхазии с 15 июля по 17 августа. 18.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Триста шесть водителей в алкогольном и наркотическом опьянении выявили сотрудники ГАИ Абхазии с 15 июля по 17 августа. Как сообщил врио начальника ГАИ Дамей Авидзба, 240 человек лишены права управления транспортом на шесть месяцев, 66 административных дел переданы в суд. Только за 17 августа в ходе рейдов зафиксировано 344 нарушения ПДД, из них 11 водителей были нетрезвыми. Все изъятые автомобили отправлены на штрафстоянку на месяц. В МВД напомнили, что нетрезвых водителей ждет:

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