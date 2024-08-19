На высоте: концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и проходил в рамках ХХII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". У храма была открыта фотовыставка: на копиях архивных снимков изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.
Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа.
Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.
Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".
Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и проходил в рамках ХХII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". У храма была открыта фотовыставка: на копиях архивных снимков изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.
Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У храма была открыта фотовыставка с копиями архивных снимков, на которых изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.
Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У храма была открыта фотовыставка с копиями архивных снимков, на которых изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.