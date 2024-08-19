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На высоте: концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
На высоте: концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
Sputnik Абхазия
Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа. 19.08.2024, Sputnik Абхазия
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Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и проходил в рамках ХХII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". У храма была открыта фотовыставка: на копиях архивных снимков изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, музыка
фото, фото , мультимедиа, абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, музыка

На высоте: концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

12:58 19.08.2024 (обновлено: 13:46 19.08.2024)
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Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа.
Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.
Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".
Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и проходил в рамках ХХII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". У храма была открыта фотовыставка: на копиях архивных снимков изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" дали концерт классической музыки в Бедийском храме.

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с Академическим Большим хором &quot;Мастера хорового пения&quot; дали концерт классической музыки в Бедийском храме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" дали концерт классической музыки в Бедийском храме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.

В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прозвучали также произведения на абхазском языке - "Песнь ранения" и "Песнь о скале".

Прозвучали также произведения на абхазском языке - &quot;Песнь ранения&quot; и &quot;Песнь о скале&quot;. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прозвучали также произведения на абхазском языке - "Песнь ранения" и "Песнь о скале".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Храмовый комлекс впервые стал концертной площадкой.

Храмовый комлекс впервые стал концертной площадкой. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Храмовый комлекс впервые стал концертной площадкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дирижировал Лев Конторович.

Дирижировал Лев Конторович. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дирижировал Лев Конторович.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Культурное событие посетили сотни людей из разных городов и районов Абхазии, а также гости страны.

Культурное событие посетили сотни людей из разных городов и районов Абхазии, а также гости страны. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Культурное событие посетили сотни людей из разных городов и районов Абхазии, а также гости страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бедийский храм был построен в X-XIV веках в честь Влахернской иконы Божьей Матери абхазским царем Багратом III.

Бедийский храм был построен в X-XIV веках в честь Влахернской иконы Божьей Матери абхазским царем Багратом III. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бедийский храм был построен в X-XIV веках в честь Влахернской иконы Божьей Матери абхазским царем Багратом III.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители не только аплодировали артистам, но и подпевали им.

Зрители не только аплодировали артистам, но и подпевали им. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители не только аплодировали артистам, но и подпевали им.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бедийский храм расположен в живописном месте в селе Агубедиа Ткуарчалского района на одиноком плато, возвышающимся среди равнины.

Бедийский храм расположен в живописном месте в селе Агубедиа Ткуарчалского района на одиноком плато, возвышающимся среди равнины. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бедийский храм расположен в живописном месте в селе Агубедиа Ткуарчалского района на одиноком плато, возвышающимся среди равнины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У храма была открыта фотовыставка с копиями архивных снимков, на которых изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.

Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У храма была открыта фотовыставка с копиями архивных снимков, на которых изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У храма была открыта фотовыставка с копиями архивных снимков, на которых изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан всемирно известной абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году.

Фестиваль &quot;Хибла Герзмава приглашает…&quot; основан всемирно известной абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан всемирно известной абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт в Бедии завершился песней в исполнении Хиблы Герзмава "Бедийские вечера" по мотивам знаменитой советской композиции.

Концерт в Бедии завершился песней в исполнении Хиблы Герзмава &quot;Бедийские вечера&quot; по мотивам знаменитой советской композиции. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт в Бедии завершился песней в исполнении Хиблы Герзмава "Бедийские вечера" по мотивам знаменитой советской композиции.

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