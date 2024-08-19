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На высоте: концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

На высоте: концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

Sputnik Абхазия

Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа. 19.08.2024, Sputnik Абхазия

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Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и проходил в рамках ХХII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". У храма была открыта фотовыставка: на копиях архивных снимков изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.

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фото, фото , мультимедиа, абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, музыка