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Такие обстоятельства: Головнер о работе летней школы "Учитель года" в Пицунде
Такие обстоятельства: Головнер о работе летней школы "Учитель года" в Пицунде
Sputnik Абхазия
Руководитель международной летней школы "Учитель года" Владимир Головнер в эфире радио Sputnik рассказал о взаимодействии педагогов России и Абхазии, о новых... 19.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-19T13:33+0300
2024-08-19T13:33+0300
2024-08-19T13:35+0300
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Такие обстоятельства: Головнер о работе летней школы "Учитель года" в Пицунде
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Головнер о работе летней школы "Учитель года" в Пицунде
В Пицунде завершает свою работу международная летняя школа "Учитель года". В проекте участвовало более 80 учителей Гагрского района. Одна из целей проекта – широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогических работников Абхазии.Владимир Головнер говорит, что каждый раз после завершения работы школы команда преподавателей из России уезжает с приподнятым настроением, так как есть востребованность и отклик от абхазских коллег."Мы готовимся тщательно и привозим что-то, над чем мы сами работаем многие годы, и видим востребованность, это такой важный психологический фактор для нас", – отметил Головнер.Школа проходила по четырем направлениям: дошкольное образование, абхазский язык, начальная школа, физическая культура.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, министерство образования и науки абхазии, учитель года россии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, министерство образования и науки абхазии, учитель года россии, аудио
Такие обстоятельства: Головнер о работе летней школы "Учитель года" в Пицунде
13:33 19.08.2024 (обновлено: 13:35 19.08.2024)
Руководитель международной летней школы "Учитель года" Владимир Головнер в эфире радио Sputnik рассказал о взаимодействии педагогов России и Абхазии, о новых методиках преподавания и о главных итогах летней школы этого года.
В Пицунде завершает свою работу международная летняя школа "Учитель года". В проекте участвовало более 80 учителей Гагрского района. Одна из целей проекта – широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогических работников Абхазии.
Владимир Головнер говорит, что каждый раз после завершения работы школы команда преподавателей из России уезжает с приподнятым настроением, так как есть востребованность и отклик от абхазских коллег.
"Мы готовимся тщательно и привозим что-то, над чем мы сами работаем многие годы, и видим востребованность, это такой важный психологический фактор для нас", – отметил Головнер.
Школа проходила по четырем направлениям: дошкольное образование, абхазский язык, начальная школа, физическая культура.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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