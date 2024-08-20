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Человек погиб в аварии в Гудаутском районе
Человек погиб в аварии в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
Водитель иномарки задел другой автомобиль при обгоне и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-20T12:07+0300
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СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина погиб в аварии в районе села Мгудзырхуа Гудаутского района утром 20 августа. Позже появились подробности происшествия. По словам врио главы УГАИ МВД Дамея Авидзба, ДТП произошло на 55-м километре республиканской трассы в 8 утра. 50-летний водитель пересек сплошную для обгона и столкнулся с машиной, поворачивающей налево. От столкновения автомобиль перевернулся, водитель скончался на месте. Водитель и пассажиры другого автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.На месте работает следственная группа. Устанавливаются причины и детали произошедшего.
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Человек погиб в аварии в Гудаутском районе
12:07 20.08.2024 (обновлено: 12:44 20.08.2024)
Водитель иномарки задел другой автомобиль при обгоне и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина погиб в аварии в районе села Мгудзырхуа Гудаутского района утром 20 августа.
В РОВД уточнили, что водитель иномарки задел другой автомобиль при обгоне и съехал с дороги. Машина перевернулась.
Позже появились подробности происшествия. По словам врио главы УГАИ МВД Дамея Авидзба, ДТП произошло на 55-м километре республиканской трассы в 8 утра.
50-летний водитель пересек сплошную для обгона и столкнулся с машиной, поворачивающей налево. От столкновения автомобиль перевернулся, водитель скончался на месте. Водитель и пассажиры другого автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте работает следственная группа. Устанавливаются причины и детали произошедшего.