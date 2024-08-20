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Человек погиб в аварии в Гудаутском районе

Человек погиб в аварии в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

Водитель иномарки задел другой автомобиль при обгоне и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-20T12:07+0300

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СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина погиб в аварии в районе села Мгудзырхуа Гудаутского района утром 20 августа. Позже появились подробности происшествия. По словам врио главы УГАИ МВД Дамея Авидзба, ДТП произошло на 55-м километре республиканской трассы в 8 утра. 50-летний водитель пересек сплошную для обгона и столкнулся с машиной, поворачивающей налево. От столкновения автомобиль перевернулся, водитель скончался на месте. Водитель и пассажиры другого автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.На месте работает следственная группа. Устанавливаются причины и детали произошедшего.

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