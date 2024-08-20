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Латипов об экспорте ореха из Абхазии
Латипов об экспорте ореха из Абхазии
Sputnik Абхазия
Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в интервью радио Sputnik рассказал, как контролируются работы по сбору фундука в приграничной зоне. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-20T10:48+0300
2024-08-20T10:48+0300
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Латипов об экспорте ореха из Абхазии
Sputnik Абхазия
Латипов об экспорте ореха из Абхазии
В Абхазии начался сбор ореха фундука. Как много иностранных граждан приезжают в республику на эти работы, из каких стран прибывают трудовые мигранты, рассказал Рустам Латипов. Орех по большей мере произрастает в Галском районе, а это значит, что иностранцы работают в приграничной зоне. О том, каковы особенности нахождения на этой территории, где проходит ее линия, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, аудио, гражданин и начальник
подкасты, абхазия, аудио, гражданин и начальник
Латипов об экспорте ореха из Абхазии
10:48 20.08.2024 (обновлено: 10:49 20.08.2024)
Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в интервью радио Sputnik рассказал, как контролируются работы по сбору фундука в приграничной зоне.
В Абхазии начался сбор ореха фундука. Как много иностранных граждан приезжают в республику на эти работы, из каких стран прибывают трудовые мигранты, рассказал Рустам Латипов.
Орех по большей мере произрастает в Галском районе, а это значит, что иностранцы работают в приграничной зоне. О том, каковы особенности нахождения на этой территории, где проходит ее линия, слушайте в подкасте
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