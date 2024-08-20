https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/latipov-ob-eksporte-orekha-iz-abkhazii-1052044540.html

Латипов об экспорте ореха из Абхазии

Латипов об экспорте ореха из Абхазии

Sputnik Абхазия

Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в интервью радио Sputnik рассказал, как контролируются работы по сбору фундука в приграничной зоне. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

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Латипов об экспорте ореха из Абхазии Sputnik Абхазия Латипов об экспорте ореха из Абхазии

В Абхазии начался сбор ореха фундука. Как много иностранных граждан приезжают в республику на эти работы, из каких стран прибывают трудовые мигранты, рассказал Рустам Латипов. Орех по большей мере произрастает в Галском районе, а это значит, что иностранцы работают в приграничной зоне. О том, каковы особенности нахождения на этой территории, где проходит ее линия, слушайте в подкасте.

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