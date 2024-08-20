https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/takie-obstoyatelstva-kontorovich-o-vystuplenii-masterov-khorovogo-peniya-v-bediyskom-khrame-1052045817.html

Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

Sputnik Абхазия

Руководитель Академического большого хора "Мастера хорового пения" Лев Конторович на радио Sputnik Абхазия. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-20T15:09+0300

2024-08-20T15:09+0300

2024-08-20T15:19+0300

радио

подкасты

абхазия

такие обстоятельства

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/14/1052046999_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab14b5bb401b39265fd012ec850fd48f.jpg

Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме

Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа.Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".Своими впечатлениями о выступлениями в Абхазии Конторович поделился в интервью радио Sputnik. Заключительный концерт абхазской части XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" завершился 19 августа у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, такие обстоятельства, аудио