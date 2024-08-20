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Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
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Руководитель Академического большого хора "Мастера хорового пения" Лев Конторович на радио Sputnik Абхазия. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа.Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".Своими впечатлениями о выступлениями в Абхазии Конторович поделился в интервью радио Sputnik. Заключительный концерт абхазской части XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" завершился 19 августа у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме.
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Такие обстоятельства: Конторович о выступлении "Мастеров хорового пения" в Бедийском храме
15:09 20.08.2024 (обновлено: 15:19 20.08.2024)
Руководитель Академического большого хора "Мастера хорового пения" Лев Конторович на радио Sputnik Абхазия.
Концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа.
Он стал четвертым по счету концертом в рамках XXII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В программе звучали абхазские и русские народные песни, произведения советских композиторов.
Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили произведения на абхазском языке – "Песнь ранения" и "Песнь о скале".
Своими впечатлениями о выступлениями в Абхазии Конторович поделился в интервью радио Sputnik.
"Удивительные пейзажи. Там такие ущелья, такие горы! Сам Бог велел там построить храм. Храм произвел хорошее впечатление. Нас предупреждали, что он разрушен, но слава богу уже многое восстановлено. Надеюсь, что в следующий раз можно будет приехать и провести в этом храме службу. Наш хор мог бы спеть всенощную или литургию, это было бы очень важно", – отметил Конторович.
Заключительный концерт абхазской части XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" завершился 19 августа у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме.