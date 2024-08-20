https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/vystavka-fotografa-inessy-lakoya-otkrylas-v-sukhume-1052053208.html

Выставка фотографа Инессы Лакоя открылась в Сухуме

Выставка фотографа Инессы Лакоя открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Экспозиция насчитывает 22 кадра, которые были сделаны за последние три года. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая персональная выставка фотографа Инессы Лакоя "Каждый кадр - это мгновение" открылась в музее Банка Абхазии во вторник 20 августа. Экспозиция насчитывает 22 кадра, сделанных за последние три года. По словам Лакоя, фотографируя, она делится мгновениями своей жизни и образами людей, которые ее окружают. Посмотреть выставку можно до 5 сентября. Инесса Лакоя занимается фотографией около пяти лет. Окончила Академию фотографии в Москве. Ее работы опубликованы во многих иностранных изданиях, в том числе Vogue, Untold, Artells magazine, Fashion France, L’attirance, Quadro, Figgi, Exanima, Marika, Inco, Isabella.

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