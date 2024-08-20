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Выставка фотографа Инессы Лакоя открылась в Сухуме
Выставка фотографа Инессы Лакоя открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Экспозиция насчитывает 22 кадра, которые были сделаны за последние три года. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-20T22:28+0300
2024-08-20T22:28+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая персональная выставка фотографа Инессы Лакоя "Каждый кадр - это мгновение" открылась в музее Банка Абхазии во вторник 20 августа. Экспозиция насчитывает 22 кадра, сделанных за последние три года. По словам Лакоя, фотографируя, она делится мгновениями своей жизни и образами людей, которые ее окружают. Посмотреть выставку можно до 5 сентября. Инесса Лакоя занимается фотографией около пяти лет. Окончила Академию фотографии в Москве. Ее работы опубликованы во многих иностранных изданиях, в том числе Vogue, Untold, Artells magazine, Fashion France, L’attirance, Quadro, Figgi, Exanima, Marika, Inco, Isabella.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, культура, новости
абхазия, культура, новости
Выставка фотографа Инессы Лакоя открылась в Сухуме
Экспозиция насчитывает 22 кадра, которые были сделаны за последние три года.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая персональная выставка фотографа Инессы Лакоя "Каждый кадр - это мгновение" открылась в музее Банка Абхазии во вторник 20 августа.
Экспозиция насчитывает 22 кадра, сделанных за последние три года. По словам Лакоя, фотографируя, она делится мгновениями своей жизни и образами людей, которые ее окружают.
Посмотреть выставку можно до 5 сентября.
"Фотографией я занимаюсь около пяти лет. Живу в Москве 10 лет, каждое лето приезжаю сюда. В выставке нет какой-то единой концепции, все работы связаны со мной. Я хотела поделиться мгновениями своей жизни", - подчеркнула Лакоя.
Инесса Лакоя занимается фотографией около пяти лет. Окончила Академию фотографии в Москве. Ее работы опубликованы во многих иностранных изданиях, в том числе Vogue, Untold, Artells magazine, Fashion France, L’attirance, Quadro, Figgi, Exanima, Marika, Inco, Isabella.