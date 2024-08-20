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Завершилась абхазская часть фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
Завершилась абхазская часть фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
Sputnik Абхазия
Фестиваль открылся в Абхазии 15 июля, всего прошло 5 концертов. Далее запланировано 6 музыкальных мероприятий в российских городах и 2 — в Китае. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-20T00:05+0300
2024-08-20T00:05+0300
2024-08-20T10:41+0300
в абхазии
абхазия
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
хибла герзмава
музыка
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СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заключительный концерт абхазской части XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" завершился у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме. В нем приняли участие Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, саксофонист Игорь Бутман и джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева. Она выразила благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, министерствам культуры России и Абхазии, правительству Абхазии.На концерте прозвучали "Песнь о скале", "Исхароузеи", "Tanto bene", "Есть только миг", "Я шагаю по Москве", "Весна идет", "Джудитта" и другие композиции. Завершился он грандиозным праздничным салютом.
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абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка
абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка
Завершилась абхазская часть фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
00:05 20.08.2024 (обновлено: 10:41 20.08.2024)
Фестиваль открылся в Абхазии 15 июля, всего прошло 5 концертов. Далее запланировано 6 музыкальных мероприятий в российских городах и 2 — в Китае.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заключительный концерт абхазской части XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" завершился у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме.
В нем приняли участие Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, саксофонист Игорь Бутман и джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева.
"Уже через несколько недель мы отправимся в большой концертный тур по городам России, а в ноябре наш фестиваль впервые пройдет в Китае. Без серьезной поддержки осуществить такой масштабный фестиваль было бы невозможно", – подчеркнула оперная дива.
Она выразила благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, министерствам культуры России и Абхазии, правительству Абхазии.
На концерте прозвучали "Песнь о скале", "Исхароузеи", "Tanto bene", "Есть только миг", "Я шагаю по Москве", "Весна идет", "Джудитта" и другие композиции. Завершился он грандиозным праздничным салютом.