https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/zavershilas-abkhazskaya-chast-festivalya-khibla-gerzmava-priglashaet-1052044092.html

Завершилась абхазская часть фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."

Завершилась абхазская часть фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."

Sputnik Абхазия

Фестиваль открылся в Абхазии 15 июля, всего прошло 5 концертов. Далее запланировано 6 музыкальных мероприятий в российских городах и 2 — в Китае. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-20T00:05+0300

2024-08-20T00:05+0300

2024-08-20T10:41+0300

в абхазии

абхазия

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

хибла герзмава

музыка

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СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заключительный концерт абхазской части XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" завершился у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме. В нем приняли участие Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, саксофонист Игорь Бутман и джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева. Она выразила благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, министерствам культуры России и Абхазии, правительству Абхазии.На концерте прозвучали "Песнь о скале", "Исхароузеи", "Tanto bene", "Есть только миг", "Я шагаю по Москве", "Весна идет", "Джудитта" и другие композиции. Завершился он грандиозным праздничным салютом.

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абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка