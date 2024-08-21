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Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений"

Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений", которую проводит фонд имени Алексея Талая. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений", которую проводит фонд имени Алексея Талая. Ее цель - создать памятники, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, в Москве, Минске и Бресте. Основной материал для их изготовления сплав советских монет. Все желающие смогут оставить свои монеты в специальных колбах, которые установят в Абхазии. Первые монеты в колбу опустили Алексей Талай и руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия.Первый памятник появился в Минске в 2022 году, второй уже изготовлен - его установят в Брестской крепости в этом году к юбилею освобождения Белорусии от немецко-фашистских захватчиков. В 2025 году, в преддверии 80-летия Победы, планируется установка памятника на Поклонной горе в Москве. Организаторы акции отмечают, что участие Абхазии в этом проекте - это дань памяти сынам и дочерям абхазского народа, отважно сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и символ дружбы России, Абхазии и Беларуси.

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