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Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений"
Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений", которую проводит фонд имени Алексея Талая. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений", которую проводит фонд имени Алексея Талая. Ее цель - создать памятники, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, в Москве, Минске и Бресте. Основной материал для их изготовления сплав советских монет. Все желающие смогут оставить свои монеты в специальных колбах, которые установят в Абхазии. Первые монеты в колбу опустили Алексей Талай и руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия.Первый памятник появился в Минске в 2022 году, второй уже изготовлен - его установят в Брестской крепости в этом году к юбилею освобождения Белорусии от немецко-фашистских захватчиков. В 2025 году, в преддверии 80-летия Победы, планируется установка памятника на Поклонной горе в Москве. Организаторы акции отмечают, что участие Абхазии в этом проекте - это дань памяти сынам и дочерям абхазского народа, отважно сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и символ дружбы России, Абхазии и Беларуси.
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россия, белоруссия, абхазия, вов, история
россия, белоруссия, абхазия, вов, история
Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений"
17:30 21.08.2024 (обновлено: 17:54 21.08.2024)
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в акции "Живая память благодарных поколений", которую проводит фонд имени Алексея Талая.
Ее цель - создать памятники, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, в Москве, Минске и Бресте.
Основной материал для их изготовления сплав советских монет. Все желающие смогут оставить свои монеты в специальных колбах, которые установят в Абхазии.
"Это гордость — сегодня торжественно открывать сбор советских монет, которые попадут в сплав памятника "Живая память благодарных поколений", памятник, который объединил десятки, сотни тысяч семей в России и Беларуси. Люди со всего мира приезжали, искали возможность опустить свою монету, от своей семьи", — сказал общественный деятель, член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай на пресс-конференции в Инфоцентре президента Абхазии.
Первые монеты в колбу опустили Алексей Талай и руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия.
Первый памятник появился в Минске в 2022 году, второй уже изготовлен - его установят в Брестской крепости в этом году к юбилею освобождения Белорусии от немецко-фашистских захватчиков. В 2025 году, в преддверии 80-летия Победы, планируется установка памятника на Поклонной горе в Москве.
Организаторы акции отмечают, что участие Абхазии в этом проекте - это дань памяти сынам и дочерям абхазского народа, отважно сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и символ дружбы России, Абхазии и Беларуси.