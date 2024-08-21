https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/abkhazskie-abiturienty-v-rossiyskie-vuzy-kak-proshla-kvotnaya-kampaniya-1052058771.html

Абхазские абитуриенты в российские вузы: как прошла квотная кампания

Абхазские абитуриенты в российские вузы: как прошла квотная кампания

Sputnik Абхазия

В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция Представительства Россотрудничества в Абхазии, посвященная итогам программы по поступлению абхазских... 21.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-21T15:45+0300

2024-08-21T15:45+0300

2024-08-21T17:02+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikКак прошла квотная кампанияРуководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов положительно оценил проведение квотной кампании. Для того, чтобы привлечь наибольшее количество абитуриентов в российские вузы, делался акцент на крупные мероприятия, добавил он.Представитель Россоотрудничества Екатерина Власова в свою очередь сообщила, что в квотной программе 2024-2025 учебного года было подано 267 заявок. На сегодняшний день в российские вузы направлено на обучение 93 абитуриента, девять заявок находятся в обработке.По словам Дмитрий Федотова, традиционно абитуриенты выбирают московские и петербургские вузы. Но, помимо этих двух городов, география по сравнению с прошлым годом расширилась, добавились Воронеж и Псков.Популярные специальностиЕкатерина Власова рассказала, что высокий конкурс был на медицинские специальности, на IT-направления и на архитектуру. "На медицинские специальности, на одно квотное место было пять человек, на IT-направление и архитектуру – четыре человека на место", – заметила она.Руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов сказал, что уровень подготовки абитуриентов достаточно высок.Федотов также сообщил, что интерес абитуриентов вызвали такие специальности, как строительство, энергетика и электротехника, а также специальности, связанные с авиационным делом.

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абхазия, россия, представительство россотрудничества в украине, учеба, образование, студенты, пресс-центр