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Абхазские абитуриенты в российские вузы: как прошла квотная кампания
Абхазские абитуриенты в российские вузы: как прошла квотная кампания
Sputnik Абхазия
В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция Представительства Россотрудничества в Абхазии, посвященная итогам программы по поступлению абхазских... 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T15:45+0300
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Бадрак Авидзба, SputnikКак прошла квотная кампанияРуководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов положительно оценил проведение квотной кампании. Для того, чтобы привлечь наибольшее количество абитуриентов в российские вузы, делался акцент на крупные мероприятия, добавил он.Представитель Россоотрудничества Екатерина Власова в свою очередь сообщила, что в квотной программе 2024-2025 учебного года было подано 267 заявок. На сегодняшний день в российские вузы направлено на обучение 93 абитуриента, девять заявок находятся в обработке.По словам Дмитрий Федотова, традиционно абитуриенты выбирают московские и петербургские вузы. Но, помимо этих двух городов, география по сравнению с прошлым годом расширилась, добавились Воронеж и Псков.Популярные специальностиЕкатерина Власова рассказала, что высокий конкурс был на медицинские специальности, на IT-направления и на архитектуру. "На медицинские специальности, на одно квотное место было пять человек, на IT-направление и архитектуру – четыре человека на место", – заметила она.Руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов сказал, что уровень подготовки абитуриентов достаточно высок.Федотов также сообщил, что интерес абитуриентов вызвали такие специальности, как строительство, энергетика и электротехника, а также специальности, связанные с авиационным делом.
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абхазия, россия, представительство россотрудничества в украине, учеба, образование, студенты, пресс-центр
абхазия, россия, представительство россотрудничества в украине, учеба, образование, студенты, пресс-центр
Абхазские абитуриенты в российские вузы: как прошла квотная кампания
15:45 21.08.2024 (обновлено: 17:02 21.08.2024)
В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция Представительства Россотрудничества в Абхазии, посвященная итогам программы по поступлению абхазских абитуриентов в российские вузы на 2024-2025 учебный год.
Как прошла квотная кампания
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов положительно оценил проведение квотной кампании. Для того, чтобы привлечь наибольшее количество абитуриентов в российские вузы, делался акцент на крупные мероприятия, добавил он.
"Осенью прошлого года к нам приезжал детский технопарк "Кванториум", который проехался по всем городам Абхазии. Помимо этого, прошла международная образовательная выставка, на которой присутствовало 12 вузов. Я думаю, что вот эти два крупных мероприятия сыграли свою роль, и у нас получилось так, что в эту квотную кампанию было подано 267 заявок", – рассказал Федотов.
Представитель Россоотрудничества Екатерина Власова в свою очередь сообщила, что в квотной программе 2024-2025 учебного года было подано 267 заявок. На сегодняшний день в российские вузы направлено на обучение 93 абитуриента, девять заявок находятся в обработке.
По словам Дмитрий Федотова, традиционно абитуриенты выбирают московские и петербургские вузы. Но, помимо этих двух городов, география по сравнению с прошлым годом расширилась, добавились Воронеж и Псков.
Екатерина Власова рассказала, что высокий конкурс был на медицинские специальности, на IT-направления и на архитектуру.
"На медицинские специальности, на одно квотное место было пять человек, на IT-направление и архитектуру – четыре человека на место", – заметила она.
Руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов сказал, что уровень подготовки абитуриентов достаточно высок.
"Традиционно ребята показывают хорошие результаты по такому направлению, как лечебное дело, потому что туда наибольшее количество желающих поступить. Хорошие показатели по тем оценкам, которые мы мониторим, показывало IT-направление, а также творческие специальности. В этом году на творческие специальности у нас был недобор, и нам пришлось распределять квоты по другим направлениям", – подчеркнул он.
Федотов также сообщил, что интерес абитуриентов вызвали такие специальности, как строительство, энергетика и электротехника, а также специальности, связанные с авиационным делом.