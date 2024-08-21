https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/ankvab-poruchil-okazat-pomosch-vlastyam-galskogo-rayona-v-tushenii-pozhara-na-poligone-1052054244.html
Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне
Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T10:30+0300
2024-08-21T10:30+0300
2024-08-21T10:58+0300
в абхазии
галский район
мусорный полигон
абхазия
александр анкваб
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне. По его словам, свалка продолжает тлеть, пожарные расчеты поливают очаги возгорания, чтобы предотвратить распространение. Планируется задействовать гусеничную технику. Власти в поисках экскаваторов и бульдозеров, которые разгребут кучи мусора, добавил Кове. Площадь пожара на полигоне ТБО в Щащикуаре составляет около четырех гектаров. В тушении задействовано два пожарных расчета.
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галский район, мусорный полигон, абхазия, александр анкваб
галский район, мусорный полигон, абхазия, александр анкваб
Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне
10:30 21.08.2024 (обновлено: 10:58 21.08.2024)
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне.
"Ситуация на полигоне находится непосредственно на контроле премьер-министра", – рассказал Sputnik замглавы администрации Даур Кове.
По его словам, свалка продолжает тлеть, пожарные расчеты поливают очаги возгорания, чтобы предотвратить распространение. Планируется задействовать гусеничную технику.
Власти в поисках экскаваторов и бульдозеров, которые разгребут кучи мусора, добавил Кове.
Площадь пожара на полигоне ТБО в Щащикуаре составляет около четырех гектаров. В тушении задействовано два пожарных расчета.