https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/ankvab-poruchil-okazat-pomosch-vlastyam-galskogo-rayona-v-tushenii-pozhara-na-poligone-1052054244.html

Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне

Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-21T10:30+0300

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2024-08-21T10:58+0300

в абхазии

галский район

мусорный полигон

абхазия

александр анкваб

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил оказать помощь властям Галского района в тушении пожара на полигоне. По его словам, свалка продолжает тлеть, пожарные расчеты поливают очаги возгорания, чтобы предотвратить распространение. Планируется задействовать гусеничную технику. Власти в поисках экскаваторов и бульдозеров, которые разгребут кучи мусора, добавил Кове. Площадь пожара на полигоне ТБО в Щащикуаре составляет около четырех гектаров. В тушении задействовано два пожарных расчета.

галский район

абхазия

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галский район, мусорный полигон, абхазия, александр анкваб