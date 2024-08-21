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Автобус сгорел по дороге на озеро Рица

Автобус сгорел по дороге на озеро Рица

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

туристы

абхазия

россия

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет. Как уточнил Sputnik начальник ПСЧ по Гагрскому району Давид Бганба, автобус был экскурсионным.Туристы и водитель успели покинуть загоревшийся автобус и вытащить свои вещи, рассказал Sputnik директор Рицинского парка Адамур Багателия. По его словам, спасатели МЧС локализовали возгорание, автобус полностью сгорел. В Минтуризма Абхазии уточнили, что туристы приехали с однодневной экскурсией из Лазаревска, их было более 40 человек.Отмечается, что экскурсионное обслуживание осуществляла абхазская экскурсионная организация.Проезд автотранспорта по дороге к озеру Рица восстановлен. На месте работает следственная группа.

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туристы, абхазия, россия