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Автобус сгорел по дороге на озеро Рица
Автобус сгорел по дороге на озеро Рица
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет. Как уточнил Sputnik начальник ПСЧ по Гагрскому району Давид Бганба, автобус был экскурсионным.Туристы и водитель успели покинуть загоревшийся автобус и вытащить свои вещи, рассказал Sputnik директор Рицинского парка Адамур Багателия. По его словам, спасатели МЧС локализовали возгорание, автобус полностью сгорел. В Минтуризма Абхазии уточнили, что туристы приехали с однодневной экскурсией из Лазаревска, их было более 40 человек.Отмечается, что экскурсионное обслуживание осуществляла абхазская экскурсионная организация.Проезд автотранспорта по дороге к озеру Рица восстановлен. На месте работает следственная группа.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туристы, абхазия, россия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туристы, абхазия, россия
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет.
Как уточнил Sputnik начальник ПСЧ по Гагрскому району Давид Бганба, автобус был экскурсионным.
Туристы и водитель успели покинуть загоревшийся автобус и вытащить свои вещи, рассказал Sputnik директор Рицинского парка Адамур Багателия.
По его словам, спасатели МЧС локализовали возгорание, автобус полностью сгорел.
"Со слов водителя, во время движения автобуса что-то произошло в моторном отсеке и вспыхнуло пламя", — уточнил Багателия.
В Минтуризма Абхазии уточнили, что туристы приехали с однодневной экскурсией из Лазаревска, их было более 40 человек.
Отмечается, что экскурсионное обслуживание осуществляла абхазская экскурсионная организация.
Проезд автотранспорта по дороге к озеру Рица восстановлен. На месте работает следственная группа.