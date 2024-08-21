Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/avtobus-sgorel-po-doroge-na-ozero-ritsa-1052064743.html
Автобус сгорел по дороге на озеро Рица
Автобус сгорел по дороге на озеро Рица
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T20:30+0300
2024-08-21T22:16+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
туристы
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047927396_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_428c48b60012ccc09914c9d48ac69cf9.jpg
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет. Как уточнил Sputnik начальник ПСЧ по Гагрскому району Давид Бганба, автобус был экскурсионным.Туристы и водитель успели покинуть загоревшийся автобус и вытащить свои вещи, рассказал Sputnik директор Рицинского парка Адамур Багателия. По его словам, спасатели МЧС локализовали возгорание, автобус полностью сгорел. В Минтуризма Абхазии уточнили, что туристы приехали с однодневной экскурсией из Лазаревска, их было более 40 человек.Отмечается, что экскурсионное обслуживание осуществляла абхазская экскурсионная организация.Проезд автотранспорта по дороге к озеру Рица восстановлен. На месте работает следственная группа.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047927396_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_26a1b8710463918ed463e149f93ad064.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туристы, абхазия, россия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туристы, абхазия, россия

Автобус сгорел по дороге на озеро Рица

20:30 21.08.2024 (обновлено: 22:16 21.08.2024)
© Sputnik / Леон Адлейба Машина МЧС
Машина МЧС - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Экскурсионный автобус сгорел по дороге на озеро Рица, пострадавших нет.
Как уточнил Sputnik начальник ПСЧ по Гагрскому району Давид Бганба, автобус был экскурсионным.
Туристы и водитель успели покинуть загоревшийся автобус и вытащить свои вещи, рассказал Sputnik директор Рицинского парка Адамур Багателия.
По его словам, спасатели МЧС локализовали возгорание, автобус полностью сгорел.
"Со слов водителя, во время движения автобуса что-то произошло в моторном отсеке и вспыхнуло пламя", — уточнил Багателия.
В Минтуризма Абхазии уточнили, что туристы приехали с однодневной экскурсией из Лазаревска, их было более 40 человек.
Отмечается, что экскурсионное обслуживание осуществляла абхазская экскурсионная организация.
Проезд автотранспорта по дороге к озеру Рица восстановлен. На месте работает следственная группа.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0