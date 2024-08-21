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https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/bolee-75-milliona-rubley-vydeleno-na-kapremont-krovli-v-kutolskoy-shkole-1052059298.html
Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе
Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона... 21.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона рублей.Как рассказал "Апсны.Иахьа" начальник Управления капстроительства Тимур Агрба, всего заменят более 1100 квадратных метров покрытия.До октября в школе также планируют частично поменять окна.
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очамчырский район, абхазия, школа, дети
очамчырский район, абхазия, школа, дети

Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе

12:30 21.08.2024 (обновлено: 21:15 21.08.2024)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона рублей.
Как рассказал "Апсны.Иахьа" начальник Управления капстроительства Тимур Агрба, всего заменят более 1100 квадратных метров покрытия.

"Осталось выполнить монтаж кровельного покрытия из профнастила и смонтировать водосточную систему с кровли. Все кровельные работы будут завершены до начала учебного года", – отметил Агрба.

До октября в школе также планируют частично поменять окна.
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