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Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе
Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона... 21.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона рублей.Как рассказал "Апсны.Иахьа" начальник Управления капстроительства Тимур Агрба, всего заменят более 1100 квадратных метров покрытия.До октября в школе также планируют частично поменять окна.
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очамчырский район, абхазия, школа, дети
очамчырский район, абхазия, школа, дети
Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе
12:30 21.08.2024 (обновлено: 21:15 21.08.2024)
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона рублей.
Как рассказал "Апсны.Иахьа" начальник Управления капстроительства Тимур Агрба, всего заменят более 1100 квадратных метров покрытия.
"Осталось выполнить монтаж кровельного покрытия из профнастила и смонтировать водосточную систему с кровли. Все кровельные работы будут завершены до начала учебного года", – отметил Агрба.
До октября в школе также планируют частично поменять окна.