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Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе

Более 7,5 миллиона рублей выделено на капремонт кровли в Кутолской школе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона... 21.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Капремонт кровли в Кутолской школе завершится к началу учебного года. Он обойдется республиканскому бюджету в более чем 7,5 миллиона рублей.Как рассказал "Апсны.Иахьа" начальник Управления капстроительства Тимур Агрба, всего заменят более 1100 квадратных метров покрытия.До октября в школе также планируют частично поменять окна.

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